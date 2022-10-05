"ودوني لماما".. آخر ما قالته طفلة مصر قبل سقوطها

بعدما هزّت مأساتها الشارع المصري، كشفت والدة الطالبة "منّة تامر" التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" في منطقة العجوزة بعض التفاصيل.

وأفادت الأم المكلومة بأن ابنتها كانت ارتدت يوم الحادث، ثياب المدرسة الجديدة بعدما استيقظت مبتسمة فرحة.

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"زغردت وصفقت فرحا"

وأضافت في تصريح لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، أن ابنتها زغردت وصفقت يوم الحادث فرحا بالمدرسة، موضحة أنها كانت في صف يقبع في الطابق الرابع.

كما كشفت أن آخر ما قالته الطفلة كان قبل وفاتها بلحظات: "ودوني لماما".

وأشارت إلى أن واقعة وفاة ابنتها حدثت في تمام الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن ابنتها بقيت مدة طويلة على الأرض دون إسعاف.

هربت من مدرّسها

يذكر أن الطفلة كانت لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرستها في محافظة الجيزة.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي لها أنها أبلغت الاثنين الماضي، بسقوط إحدى التلميذات وتدعى منة تامر فراج 8 سنوات، بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، من الطابق الثالث بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

كما أضافت أنه تبين من الفحص المبدئي محاولة الطفلة الهروب من مدرّس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الطابق الثالث وسقوطها، مشيرة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الطابق ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية.

في حين قررت النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في الواقعة وبيان مسؤولية المدرسة.