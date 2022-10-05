.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ودوني لماما".. آخر ما قالته طفلة مصر قبل سقوطها

  • الخط
العائلة المكلومة في مصر (من الفيديو)

"ودوني لماما".. آخر ما قالته طفلة مصر قبل سقوطها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما هزّت مأساتها الشارع المصري، كشفت والدة الطالبة "منّة تامر" التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" في منطقة العجوزة بعض التفاصيل.

بعد حادثة الدرج.. وفاة طفلة مصرية سقطت من الطابق الثالث بمدرستها مصر بعد حادثة الدرج.. وفاة طفلة مصرية سقطت من الطابق الثالث بمدرستها

وأفادت الأم المكلومة بأن ابنتها كانت ارتدت يوم الحادث، ثياب المدرسة الجديدة بعدما استيقظت مبتسمة فرحة.

"زغردت وصفقت فرحا"

وأضافت في تصريح لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، أن ابنتها زغردت وصفقت يوم الحادث فرحا بالمدرسة، موضحة أنها كانت في صف يقبع في الطابق الرابع.

كما كشفت أن آخر ما قالته الطفلة كان قبل وفاتها بلحظات: "ودوني لماما".

وأشارت إلى أن واقعة وفاة ابنتها حدثت في تمام الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن ابنتها بقيت مدة طويلة على الأرض دون إسعاف.

هربت من مدرّسها

يذكر أن الطفلة كانت لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرستها في محافظة الجيزة.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي لها أنها أبلغت الاثنين الماضي، بسقوط إحدى التلميذات وتدعى منة تامر فراج 8 سنوات، بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، من الطابق الثالث بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

كما أضافت أنه تبين من الفحص المبدئي محاولة الطفلة الهروب من مدرّس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الطابق الثالث وسقوطها، مشيرة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الطابق ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية.

في حين قررت النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في الواقعة وبيان مسؤولية المدرسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن
اكتشف المزيد