فيديو من قلب احتجاجات إيران.. امرأة تتحدى الأمن بطهران

أظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات لامرأة إيرانية تقود حشدا من الناس لمنع اعتقال عديد المحتجين من قبل قوات الأمن الإيرانية في العاصمة طهران.

امرأة تقود حشدا من الناس لمنع اعتقال الأمن الإيراني للمتظاهرين في طهران#العربية pic.twitter.com/GI40HnGRJy — العربية (@AlArabiya) October 6, 2022

ومع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع، حدّدت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post 3 تكتيكات رئيسية تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات، تتمثل بالاستخدام الواضح للذخيرة الحية والاعتقالات وقطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن تطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين دون التحقّق من نوع الطلقات المستخدمة، وهو ما يؤكد صحة أرقام منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى أن قوات الأمن ردّت بقوة مميتة على التظاهرات وقتلت ما لا يقل عن 52 شخصا بمن فيهم النساء والأطفال.

الصحيفة حدّدت مواقع جغرافية لمقاطع فيديو للاحتجاجات في 22 مدينة على الأقل من إقليم كردستان الإيراني حيث بدأت الاحتجاجات وحتى بندر عباس.

وتدخل الاحتجاجات في إيران، اليوم الخميس، أسبوعها الرابع. وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية، خاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأهواز.

كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع "كيش" الوجهة السياحية الأولى في إيران.

وهتف المحتجون بشعار الموت للديكتاتور من فوق السطوح والشرفات وعبر نوافذ المنازل في مختلف حارات طهران، مساء الأربعاء.