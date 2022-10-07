إيلون ماسك: أنا معجب كبير بأوكرانيا وليس بالحرب العالمية الثالثة
الملياردير الأميركي كتب في وقت سابق أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام
أعرب رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن إعجابه الشديد بأوكرانيا، إلا أنه أكد عدم إعجابه بالحرب العالمية الثالثة.
جاء ذلك في تغريدة له، ردا على صحيفة "كييف بوست" التي انتقدت خطته للتسوية المقترحة للأزمة الأوكرانية، حيث كتبت الصحيفة أن "الوضع بشأن ماسك خارج عن السيطرة بشكل واضح، ويبدو أن كبرياءه وغروره يلعبان دورا كبيرا في محاولاته للتظاهر بأنه خبير في الشأن الأوكراني"، حيث حثت الجريدة ماسك على التوقف عن ذلك، والاعتراف بأنه "بالغ في تقدير الأمور".
I’m a big fan of Ukraine, but not of WW3— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022
وجاء رد الملياردير في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مغردا: "أنا من أشد المعجبين بأوكرانيا، وليس بالحرب العالمية الثالثة".
Ukraine-Russia Peace:— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
- Water supply to Crimea assured.
- Ukraine remains neutral.
وكان ماسك كتب في وقت سابق أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وقدم رؤيته لتسوية الصراع في أوكرانيا، والتي تدعو إلى "إعادة التصويت في (دونباس) تحت إشراف الأمم المتحدة، والإبقاء على شبه جزيرة القرم جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783، قبل خطأ خروشوف، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وحياد أوكرانيا".
ثم قال ماسك في وقت لاحق، إن المناطق الشرقية من أوكرانيا، حيث يشكل الروس أغلبية، تفضل الانضمام إلى روسيا، ودعما لموقفه نشر ماسك خريطة لنتائج الانتخابات في أوكرانيا عام 2012، حيث يمكن رصد أن الغالبية العظمى من المواطنين في شرق البلاد صوتوا لصالح "حزب المناطق"، الذي يسميه ماسك "مؤيدا لروسيا".
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