تحرّش وغضب.. تمزيق ثياب فتاتين في منتزه يشعل العراق

انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، يوثق واقعة تحرّش حدثت في منتزه "قرية لاند" بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد على الضفة الغربية لشط العرب.

كما أظهر المقطع تدخّل قوات الأمن العراقية لفض اشتباك بين شبّان، اعتدوا على فتاتين في المنتزه، وبين رواد تواجدوا في المكان، وفزعوا لنصرة الفتاتين.

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مزقوا ثيابهما!

وبينت اللقطات تجمهراً للناس وصراخاً وتنديداً بفعلة الشبان الذين اتهموا بأنهم مزقوا ثياب فتاتين في المنتزه بعد مهاجمتهما.

من البصرة : شباب يُهاجمون فتاتين ويمزقون ثيابهما ، في منتزة قرية لاند ..



جـ.ـهل وتـ.ـخلف وانحـ.ـطاط فكري وأخلاقي

احنه عايشين بهرج ومرج فقط ، لا دولة ولا قانون ولا حتى قسم من الشعب بي خير . pic.twitter.com/IGGbUvgzFG — Tamara IQ (@Tamarakhop) October 8, 2022

إلى ذلك، انهمرت التعليقات الغاضبة والمنددة بالحادثة، وسط مطالبات بردع المتحرشين ومحاسبة الفاعلين فوراً.

حوادث غريبة

يشار إلى أن العراق كان شهد خلال السنوات الماضية، حوادث تحرّش كثيرة في مختلف محافظات البلاد، وصل بعضها إلى حد الاغتيال.

في حين تزايدت نقمة الشارع على حالات التحرش التي تجري في المجتمع، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة لهذه الظواهر.

وكانت الأرقام غير الرسمية التي أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات قد ذكرت أن 77% من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، فيما طالبت أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين العام الماضي.