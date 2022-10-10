شاهد.. مدربة رقص أرجنتينية تتضامن مع الإيرانيات بطريقتها

خلّفت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق في طهران، موجة غضب عارمة في إيران وخارجها وصلت إلى جميع أنحاء العالم.

وباتت كثير من نساء العالم يعبّرن عن تضامنهن مع الإيرانيات بأشكال مختلفة، رافعين شعار "امرأة حياة، حرية" الذي رافق جميع تظاهرات الغضب بالبلاد.

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وأحدث المتضامنين، مدربة رقص أرجنتينية قامت بأداء حركات راقصة مع تلميذاتها تحت شعار "امرأة .. حياة .. حرية ...".

كما رافقت حركاتهن بموسيقى ورقص الموانئ الإيرانية الجنوبية التي يطلق عليهما البندري، وذلك للتعبير عن دعمها لاحتجاجات نساء إيران من أجل الحرية.

يذكر أن الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. كما شاركن بقص شعرهن في داخل إيران وجميع دول العالم.