صوّر زملاءه في البرلمان.. ضجة حول نائب عراقي

انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية بمقاطع مصورة انتشرت على تويتر، لبرلماني معروف يصوّر زملاءه أثناء عقد جلسة مجلس النواب، من غير استئذان.

فقد ظهر النائب عن ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي)، باقر كاظم الساعدي، في فيديوهات عدة وهو يصور نائبات ونوّاباً دون علمهم، ما أثار ضجة واسعة وغضباً في الأوساط العراقية، خصوصا أنها ليست المرّة الأولى.

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دعوات للمحاسبة وأخرى تدافع

كما دعا ناشطون إلى محاسبة البرلماني، مطالبين بوضع حدّ لتصرفاته، وفق التعليقات.

في المقابل، رأى البعض أن الفيديوهات التي تظهر فيها النائبات بوضع طبيعي جداً أثناء عملهن، طبيعية، ولا تحمل أي دلالات غير مناسبة، مستهجنين ما سموها "حملة على النائب".

فيديو آخر للنائب باقر كاظم الساعدي عن ائتلاف المالكي وهو يقوم بتصوير النائبات بطريقة مريبة

وهو صاحب فكره الايجار من الساكنين في التجاوزات



هذا يذكرني بالي جان صاعد بالكوستر 😂 pic.twitter.com/vQqKehQf3g — فضل الشمري (@FDL_Alshmry79) October 9, 2022

إلا أنهم شددوا على ضرورة استئذان أي شخص قبل تصويره ونشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما اقترح آخرون سحب هواتف النواب قبل الدخول إلى جلسات البرلمان.

"فضائح كبيرة بحقهم"

يذكر أن المقاطع صوّرت داخل قاعة البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة القصف الإيراني على العراق.

إلا أن مسألة التصوير هذه لطالما أثارت جدلاً في العراق، وسط استياء ومطالبات بضرورة "ضبط تصرّفات البرلمانيين" بوصفهم من أعلى السلطات في البلاد، حيث يراها البعض "فضائح كبيرة بحقهم".