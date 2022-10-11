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ترك رسالة مؤثرة أغضبت اليمنيين.. انتحار شاب بصنعاء بسبب مشرف حوثي
صورة من الفيديو
اليمن والحوثي

ترك رسالة مؤثرة.. ربط عنقه وألقى بنفسه من النافذة بسبب الحوثيين

الشاب كتب رسالة مفادها أن انتحاره بسبب ظلم الحوثيين وإيقاف سلة غذائية

العربية.نت - أحمد النجار 
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في مشهد قاس هز وجدان اليمنيين، أقدم شاب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، على الانتحار، بسبب ما قال في رسالة تركها قبل انتحاره "ظلم الحوثيين"، وفق مصادر محلية وناشطين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أقدم على الانتحار شنقا، أمس الأول الأحد، في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء. كما أوضحت المصادر أن الشاب قام بربط رقبته قبل أن يخرج من أحد نوافذ العمارة المكونة من خمسة أدوار، ويعلق نفسه هناك.

نهب السلال الغذائية

وتداول ناشطون فيديو للعمارة التي شنق الشاب فيها نفسه، وتظهر فيه جثته معلقة، امتنعت العربية.نت عن نشره لقساوته، ووفقا لناشطين، فإنه تم العثور على رسالة، كتبها الشاب قبل انتحاره، أوضح فيها أن السبب الحقيقي الذي أجبره على إقدامه على الانتحار، وهو إيقاف مشرف حوثي صرف السلة الغذائية التي تقدمها إحدى المنظمات الإغاثية.

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اتساع رقعة الجوع والفقر

ونشر نشطاء ومؤثرون هاشتاغات غاضبة، تعبيرا عن الانتهاكات والفظاعات التي تطال الشعب اليمني جراء تفشي المجاعات والفقر، مشيرين إلى أن القادم مخيف بعد اتساع رقعة المرض والأوبئة وانتشار الجرائم والاختطاف.

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