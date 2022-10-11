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(أ ف ب)
شاكيرا
احتجاجات إيران

شاكيرا: قلبي مع عائلة مهسا والنساء الإيرانيات

دخلت الاحتجاجات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، يوماً جديداً حيث اتسعت رقعتها في مختلف المدن الإيرانية

العربية.نت
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أعربت المغنية العالمية شاكيرا عن تضامنها مع الاحتجاجات المتواصلة في إيران، معلنة دعمها للمرأة الإيرانية في هذه الظروف الصعبة.

ونشرت شاكيرا صورة مهسا أميني على حسابها على "تويتر" وكتبت مغردة: "قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات وكل من يناضل من أجل حرية التعبير".

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، يوماً جديداً حيث اتسعت رقعتها في مختلف المدن الإيرانية، في أسبوعها الرابع، بعد أن أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".

هذا واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران اليوم، كما كثفت السلطات الإيرانية من حملة الاعتقالات ضد المحتجين.

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