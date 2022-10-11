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صورة من الفيديو

لكسب المشاهدات.. توقيف أردني صور ابنته تبكي على قبر والدتها وهي على قيد الحياة!

الشرطة: "بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها"

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
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هوس جمع المشاهدات والإعجابات على موقع "تيك توك" قاد أردنياً إلى السجن، بعد أن استعطف المتابعين وصور ابنته بمقطع فيديو وهي تجلس داخل مقبرة وتبكي على قبر ادعت أنه لوالدتها المتوفية، ليتبين أن المقطع والقصة مفبركة.

الأب جعل ابنته البالغة من العمر 4 سنوات وفق الفيديو، تتباكى في الفيديو وادعت أنها تتعرض للضرب من قبل زوجة أبيها بعد وفاة أمها، لتبين التحقيقات أن والدتها أيضا على قيد الحياة.

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنَّه جرى يوم أمس رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، إذ بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها.

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قصة مفبركة

وأكّد العقيد السرطاوي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، وأُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه.

وتولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلاً.

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