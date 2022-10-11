لكسب المشاهدات.. توقيف أردني صور ابنته تبكي على قبر والدتها وهي على قيد الحياة!
الشرطة: "بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها"
هوس جمع المشاهدات والإعجابات على موقع "تيك توك" قاد أردنياً إلى السجن، بعد أن استعطف المتابعين وصور ابنته بمقطع فيديو وهي تجلس داخل مقبرة وتبكي على قبر ادعت أنه لوالدتها المتوفية، ليتبين أن المقطع والقصة مفبركة.
الأب جعل ابنته البالغة من العمر 4 سنوات وفق الفيديو، تتباكى في الفيديو وادعت أنها تتعرض للضرب من قبل زوجة أبيها بعد وفاة أمها، لتبين التحقيقات أن والدتها أيضا على قيد الحياة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنَّه جرى يوم أمس رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، إذ بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها.
قصة مفبركة
وأكّد العقيد السرطاوي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، وأُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه.
وتولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلاً.
-
روسيا تواصل ضرب منظومة الطاقة بأوكرانيا.. انفجارات بضواحي كييف وقصف على لفيفموسكو: الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو.. لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني العرب والعالم
-
بريطانيا.. توصيات بخفض الإنفاق بأكثر من 60 مليار جنيه إسترلينيخفض النفقات المطلوب يعادل ضعف ميزانية الدفاع البريطانية قصص اقتصادية
-
مؤسسة الحبوب السعودية تحدد 27 أكتوبر نهاية موسم استلام القمح المحليوتحث المزارعين على سرعة إقفال حساباتهم فور استكمال تسليم الكميات المخصصة لهم اقتصاد
-
إنترفاكس: روسيا تدرس إلغاء حصص في تصدير الحبوبإنتاج روسيا من الحبوب يصل إلى 150 مليون طن في 2022 اقتصاد