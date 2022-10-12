إيلون ماسك يطلق عطر "الشعر المحروق" ويحقق مبيعات مليونية
باع الملياردير 10 آلاف زجاجة من عطره في غضون ساعات فقط.. وعمليات الشحن ستبدأ في الربع الأول من عام 2023
أطلق إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، عطراً جديداً سماه "بيرنت هير" (الشعر المحروق)، وقال إنه باع 10 آلاف زجاجة منه بقيمة مليون دولار في غضون ساعات قليلة فقط.
With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022
وغيّر ماسك معلوماته التعريفية على موقع "تويتر"، واصفاً نفسه "ببائع عطور". وغرّد قائلاً: "مع تمتعي بالمكانة التي أحظى بها الآن، كان اقتحام مجال صناعة العطور أمراً لا مفر منه.. لا أعلم لماذا قاومت هذا الأمر لفترة طويلة؟!".
ووصف الموقع الإلكتروني لشركة تابعة لماسك، العطر الجديد بأنه "جوهر الرغبة المقيتة". وثمن الزجاجة الواحدة منه 100 دولار، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في الربع الأول من عام 2023، ليفي ماسك بوعد قطعه الشهر الماضي بإطلاق عطره الخاص.
و"الشعر المحروق" هو أحدث بنات أفكار ماسك لمنتجات لا ترتبط بمجال عمله المعهود في التكنولوجيا، والتي تضمنت علامته التجارية الخاصة بمشروب التيكيلا الحكولي في عام 2020، وكذلك نوع من السراويل القصيرة أطلقه ماسك للسخرية من المستثمرين الذين راهنوا على فشل شركته لصناعة السيارات الكهربائية، والتي أصبحت الآن أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.
-
لحظات حاسمة تنقذ حياة معتمر ماليزي أثناء تأديته للعمرةالمتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي للعربية.نت: تم نقل الحالة إلى مستشفى أجياد للطوارئ وتم التعامل معها على الفور السعودية
-
بوتين: تحديد سقف لأسعار الغاز سيكبد أوروبا خسائر بمئات الملياراتالولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جداً طاقة
-
فنانة سعودية تتحدى إعاقتها الحركية بالفن والإبداع على القصديردخلت الفنانة هدى الصيخان إلى عالم الرسم على القصدير بعد أن تحدت إعاقتها وقررت أن تتفرغ للإبداع الفني الذي جعلها تتعلم كل ما يخص هذا الفن وأهم ... السعودية