شقة سمير صبري للبيع بسعر خيالي؟ أسرة الفنان الراحل تعلق

بعد انتشار أنباء تفيد بعرض شقة الفنان المصري الراحل سمير صبري للبيع بسعر خيالي، أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

القصة بدأت بإعلان عبر صفحة لبيع العقارات بمصر على فيسبوك، حيث تم عرض شقة صبري الموجودة في حي المهندسين للبيع بـ 3 ملايين ونصف المليون جنيه.

مادة اعلانية

لا أساس له من الصحة

وسرعان ما تناقل عدد من المواقع والصفحات الإعلان، ما دفع أسرة الفنان الراحل للرد. وقالت ابنة خالته لصحف محلية إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وإن الأسرة لا تفكر على الإطلاق في بيع الشقة.

فيما أكد محمد التركي، مخرج برنامج الراحل سمير صبري وصديقه المقرب، أن الصور المنشورة تعود بالفعل لشقة الفنان غير أنه لا علم له بتاتاً بما يتم تداوله حول بيعها.

نبذة عنه

يذكر أن سمير صبري ولد في مدينة الإسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج. هو ممثل ومطرب ومذيع في آن. قدم برنامج "ما يطلبه المستمعون" باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها "هذا المساء" و"كان زمان" و"النادي الدولي".

أما في السينما فقد قدم كثيراً من الأفلام، منها "جحيم تحت الماء"، "الجلسة سرية" و"علاقات مشبوهة". كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. آخر أعماله السينمائية كانت فيلم "طلعت حرب 2" من إخراج مجدي أحمد علي، بينما قدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية، منها "ملكة في المنفى"، "حضرة المتهم أبي"، "نظرية الجوافة".

رحل في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 85 عاماً، وحرص عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع على المشاركة في عزائه.