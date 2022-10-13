فيديو مؤلم.. أردني يوثق آخر أنفاسه قبل موته بالصحراء

بصوت مبحوح وحلق جاف، وثق الشابّ الأردني الراحل "فايز النعيمات" لحظة مفارقته للحياة أثناء فقدانه في صحراء الجفر جنوبي الأردن يوم الأحد الماضي.
وكشف الراحل في الفيديو تفاصيل محزنة عن مأساته وما حصل معه قبيل وفاته، مؤكداً أنه يحاول الوصول إلى منطقة إرسال للتواصل مع الآخرين وطلب النجدة.
200 كيلومتر دون ماء
وأوضح الشاب أنه سار لأكثر من 200 كيلومتر دون ماء ودون وصوله للجفر، محاولا إيجاد شبكة اتصال مع قوات البادية التابعة للأجهزة الأمنية الأردنية.
وأكد الشاب أنه قطع مسافة كبيرة جداً بحثاً عن الإنترنت أو وسيلة تواصل دون جدوى.
جاء ذلك بعدما عثرت الأجهزة الأمنية، مساء الأحد الماضي، على المواطن الأردني فايز النعيمات متوفى في منطقة فك ضريسة، بعد فقدانه في صحراء الجفر.
تعطّل المركبة
يشار إلى أن النائب الأردني عيد النعيمات ممثل منطقة الجفر في البرلمان الأردني، كان كشف لـ"العربية.نت"، تفاصيل جديدة عن مأساة رحيل الشاب.
وقال إنه خرج برفقة صديقه وابن عمه مساء يوم الخميس الماضي بمنطقة الجفر، وتعطلت بهم المركبة، ما دفع الراحل للبحث عن نقطة اتصال، في حين انتظر البقية بجوار المركبة المعطلة.
وتم العثور على فايز على بعد 4 ساعات، على بعد 130 كيلومتر في الشمال الشرقي من الجفر، في حين عثرت الأجهزة الأمنية يوم الجمعة على صديق وابن عم الشاب فايز وحالتهما الصحية جيدة.
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