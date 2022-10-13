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أفعى (شترستوك)

فيديو لواقعة نادرة.. هذا ما فعلته أفعى بسيارات في ليبيا

العربية.نت – منية غانمي
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في واقعة مضحكة مبكية، تسبّبت أفعى "كوبرا" كانت تقطع الطريق بحادث مروري مروّع في مدينة القبّة شرق ليبيا.

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ووفقا لمقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع الحادث عندما فقد سائق سيارة التحكم في عربته.

وقع ذلك بينما كان السائق يحاول تفادي دهس أفعى كانت تقطع طريقاً رئيسياً مزدحماً بالمركبات.

سيارات تهشّمت

فاصطدمت مركبة السائق بسيارة كانت أمامها، بعدما اضطر الأول لتخفيف السرعة فجأة.

ثم انحرفت مركبته عن الطريق واصطدمت بسيارات كانت متوقفة هناك.

إلى ذلك، لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث النادر قد تسبب في وقوع إصابات أم اقتصرت الأضرار على تهشم سيارات كانت متوقفة نتيجة الاصطدام العنيف، وفق ما أظهرته الفيديوهات.

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