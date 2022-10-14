بوتين يقدّم طعاماً لصدام حسين؟!.. صورة قديمة من فرنسا
انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بانتشار صورة قيل إنها تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.
فيما زعم ناشروها أنها تعود لعقود طويلة خلت، وتحديداً لما قبل وصول سيد الكرملين لسدّة الحكم في روسيا.
وأظهرت الصورة بالأسود والأبيض، رجلاً قُدم على أنه الرئيس الروسي عندما كان موظفا بسيطاً، يقوم بواجب الضيافة للرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء زيارة إلى الاتحاد السوفياتي..
مع جاك شيراك
إلا أن تلك الادعاءات عارية عن الصحة تماما، فقد نشرت تلك الصورةوكالة "فرانس برس"، في الثالث من آذار/مارس عام 1975، من داخل فندق "ماتينيون" في باريس.
وظهر فيها صدّام حسين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جاك شيراك، على الجانب الآخر
فيما لم تحو الصورة بوتين إطلاقاً، لا من قريب أو بعيد، بل رجلاً يعمل لخدمة الضيوف في الفندق.
قبل أكثر من 5 سنوات
يذكر أن الصورة كانت انتشرت لأول مرة قبل أكثر من 5 سنوات، لكنها عاودت الظهور ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات مغلوطة.
والرئيس العراقي الراحل صدّام حسين كان أُعدم قبل نحو 16 سنة عقب سقوط نظامه عام 2003.
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