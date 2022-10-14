حيلة لا تخطر على بال.. هكذا استغنى ضرير عن المساعدة

في حادثة مؤلمة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة أظهرت رجلاً ضريراً ابتكر حيلة لا تخطر على بال كي يستطيع الوصول إلى الجامع دون مساعدة من أحد.
متداول | شيخ مسجد أعمى يربط حبل من البيت لباب "المسجد" ليسهل وصوله#واكب pic.twitter.com/tOZj1P8BF1— واكب | Wakeep (@WakeepAr) October 11, 2022
وتبيّن أن الرجل السوداني الذي انتشرت صورته على تويتر، شيخ مسجد، واتضح أيضاً أنه ضرير لا يرى أبداً.
الحل بالحبل
وبدلا من طلب المساعدة، ما كان منه إلا أن ربط حبلاً مدّه من باب بيته حتى باب المسجد ليسهل وصوله.
على أن يتّخذ الرجل من الحبل سنداً يتّكئ عليه إلى أن يصل حتى باب المسجد المقابل، دون طلب مساعدة من أي أحد.
وفور انتشار الحكاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المواسية للرجل، في حين أثنى العشرات على عزيمته وإرادته.
كما طالب الناس بضرورة إيجاد طرق تسهّل على أصحاب الهمم حياتهم إلى حد ما.
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