شاهد عاملاً سودانياً.. يدخل بجرأة ويتبختر بين الأسود

بكل خفّة ورشاقة، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم، لعامل ظهر في حديقة للحياة البرية، وهو يلاعب أخطر الحيوانات وأشرسها.

وظهر الشاب سانتينو، وهو مدّرب في الحديقة، في الفيديو ممسكاً عصاه، يتبختر ويتجول بين الأسود داخل القفص دون أي خوف أو هلع.

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فيما تهرع تلك الحيوانات المفترسة منه خوفاً دون أن تبرز أي مقاومة أمام عصاه.

تحذير واضح

كما أوضح في الفيديو الذي نشره حساب الحديقة الخاص على تويتر، أن هناك من يأتي من الناس لزيارة الحديقة، فيقومون برمي الأقفاص بقوارير فارغة وحجارة بغية أذية تلك المخلوقات.

وشدد أن إدارة الحديقة لطالما حذّرت من مغبة مثل هذه الأفعال.

في ناس لما تزورنا بكل بساطة بترمي اقفاص الحيوانات بالقوارير الفارغة والحجارة مع إنو ده واحد من اول محاذيرنا المعلقة في كل الاقفاص.

ده فيديو توضيحي فيهو كيف صعوبة وخطورة ما يقابل الفعل المستبسط مع العلم انو السيد سانتينو مدرب جدا وخبرة اكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة pic.twitter.com/tGPv39wUXf — Sudan Animal Rescue حديقة السودان للحياة البرية (@SudAnimalRescue) October 13, 2022

ونشرت بدورها فيديو توضيحي يشرح أهمية الإلمام بأسلوب التعامل مع مثل هذه المخلوقات.

يشار إلى أن السيد سانتينو، يعدّ مدرباً جداً، ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة.