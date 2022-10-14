شاهد عاملاً سودانياً.. يدخل بجرأة ويتبختر بين الأسود

بكل خفّة ورشاقة، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم، لعامل ظهر في حديقة للحياة البرية، وهو يلاعب أخطر الحيوانات وأشرسها.
وظهر الشاب سانتينو، وهو مدّرب في الحديقة، في الفيديو ممسكاً عصاه، يتبختر ويتجول بين الأسود داخل القفص دون أي خوف أو هلع.
فيما تهرع تلك الحيوانات المفترسة منه خوفاً دون أن تبرز أي مقاومة أمام عصاه.
تحذير واضح
كما أوضح في الفيديو الذي نشره حساب الحديقة الخاص على تويتر، أن هناك من يأتي من الناس لزيارة الحديقة، فيقومون برمي الأقفاص بقوارير فارغة وحجارة بغية أذية تلك المخلوقات.
وشدد أن إدارة الحديقة لطالما حذّرت من مغبة مثل هذه الأفعال.
في ناس لما تزورنا بكل بساطة بترمي اقفاص الحيوانات بالقوارير الفارغة والحجارة مع إنو ده واحد من اول محاذيرنا المعلقة في كل الاقفاص.— Sudan Animal Rescue حديقة السودان للحياة البرية (@SudAnimalRescue) October 13, 2022
ده فيديو توضيحي فيهو كيف صعوبة وخطورة ما يقابل الفعل المستبسط مع العلم انو السيد سانتينو مدرب جدا وخبرة اكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة pic.twitter.com/tGPv39wUXf
ونشرت بدورها فيديو توضيحي يشرح أهمية الإلمام بأسلوب التعامل مع مثل هذه المخلوقات.
يشار إلى أن السيد سانتينو، يعدّ مدرباً جداً، ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة.
-
الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة الفائدة الأميركيةرغم ارتفاع الأسعار اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة أسواق المال
-
القوات الأوكرانية: حررنا 600 منطقة من الروس خلال شهربعد أسابيع من الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية لاسيما في شمال شرق البلاد وجنوبها، أعلنت أنها استعادت أكثر من 600 ... العرب والعالم
-
شاب على تيك توك يشغل المصريين.. الخالق الناطق سمير غانمبعد سنة ونصف على رحيله، عاد طيف الفنان المصري الراحل سمير غانم للظهور مجدداً.فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقاطع فيديو ظهر ... ثقافة وفن