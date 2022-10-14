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النائبة الروسية والشخصية الكرتونية مارج سيمبسون

شعر نائبة روسية يثير حملة سخرية.. "تشبه سيمبسون"

دبي - العربية.نت
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أثار تصفيف شعر نائبة روسية موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريحتها التي تشبه تسريحة شعر الشخصية الكرتونية الشهيرة مارج سيمبسون.

فالنتينا بيترنكو
فالنتينا بيترنكو

وتداولت صور لفالنتينا بيترنكو، وهي سيناتور سابق عن خاكاسيا في جنوب روسيا، على "تويتر" بعد ظهور جديد لها، وانهالت التعليقات والأسئلة حول طبيعة تصفيف شعرها الكثيف والمجعد، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

فيما شبهها آخرون بشخصية الشرير في فيلم "جيمس بوند"، بينما تساءل آخرون عن أدوات تهذيب شعرها.

في المقابل، عبرت المسؤولة الروسية عن ألمها من هذه التعليقات المتواصلة بشأن شعرها، مشيرة إلى أنها تضطر للتعامل مع تلك المسألة بشكل يومي.

وقالت في تصريح قديم لإذاعة موسكو عام 2015: "لقد سئمت للغاية من الإجابة على هذه الأسئلة"، مضيفة "لدي شعر مجعد فقط. أرفعه لأعلى ببعض دبابيس الشعر، هذا كل شيء".

يذكر أن بيترنكو عضو بمجلس الاتحاد الروسي منذ عام 2001، وساعدت في التفاوض على إطلاق سراح رهائن أطفال في إحدى المدارس في عام 1993.

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