شعر نائبة روسية يثير حملة سخرية.. "تشبه سيمبسون"

أثار تصفيف شعر نائبة روسية موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريحتها التي تشبه تسريحة شعر الشخصية الكرتونية الشهيرة مارج سيمبسون.
وتداولت صور لفالنتينا بيترنكو، وهي سيناتور سابق عن خاكاسيا في جنوب روسيا، على "تويتر" بعد ظهور جديد لها، وانهالت التعليقات والأسئلة حول طبيعة تصفيف شعرها الكثيف والمجعد، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
This is 100% a Bond villain. https://t.co/Hmig7zbDrv— Bae-lon Targaryen (@duanepongo) October 13, 2022
فيما شبهها آخرون بشخصية الشرير في فيلم "جيمس بوند"، بينما تساءل آخرون عن أدوات تهذيب شعرها.
في المقابل، عبرت المسؤولة الروسية عن ألمها من هذه التعليقات المتواصلة بشأن شعرها، مشيرة إلى أنها تضطر للتعامل مع تلك المسألة بشكل يومي.
The devil on my shoulder convincing me to order another drink pic.twitter.com/c5vmIINVs4— Bekah ✨ (@bekah_ledbetter) October 12, 2022
وقالت في تصريح قديم لإذاعة موسكو عام 2015: "لقد سئمت للغاية من الإجابة على هذه الأسئلة"، مضيفة "لدي شعر مجعد فقط. أرفعه لأعلى ببعض دبابيس الشعر، هذا كل شيء".
يذكر أن بيترنكو عضو بمجلس الاتحاد الروسي منذ عام 2001، وساعدت في التفاوض على إطلاق سراح رهائن أطفال في إحدى المدارس في عام 1993.
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