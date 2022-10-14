مشهد يحبس الأنفاس.. مصعد كاد يمزق جسم مريض لنصفين!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يحبس الأنفاس يوثق واقعة صادمة تعرض لها مريض في أحد مستشفيات نيودلهي.
في التفاصيل أظهر المقطع المتداول اثنين من طاقم التمريض وهما يدخلان المريض على السرير داخل المصعد، وفق موقع youthistaan المحلي.
مريض بأحد مستشفيات نيوديلهي يتم إدخاله المصعد فتحرك للأسفل والباب لايزال مفتوح وكاد ذلك يتسبب بتمزيق جسم المريض لنصفين لكن عناية الله أنقذته بدخول السرير الطبي بالكامل فيه ونجا.— إياد الحمود (@Eyaaaad) October 13, 2022
يُعتقد أن هناك عمال يقومون بصيانة المصعد وبسبب عدم علم الممرضين حدث ما حدث.pic.twitter.com/aygXyBgX9u
وبينما دخل الأول وسحب المريض إلى الداخل تحرك المصعد فيما كان الباب مفتوحاً، ما كاد أن يتسبب بتمزيق جسم المريض لنصفين!
إذ اضطر الممرض الثاني الذي كان في الاتجاه الآخر أن يترك المريض الذي انقلب السرير به داخل المصعد.
وأصيب الجميع بالذهول والصدمة، فيما لم يعرف ما الذي حدث بالتحديد.
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