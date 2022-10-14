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صورة من الفيديو

مشهد يحبس الأنفاس.. مصعد كاد يمزق جسم مريض لنصفين!

دبي - العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يحبس الأنفاس يوثق واقعة صادمة تعرض لها مريض في أحد مستشفيات نيودلهي.

في التفاصيل أظهر المقطع المتداول اثنين من طاقم التمريض وهما يدخلان المريض على السرير داخل المصعد، وفق موقع youthistaan المحلي.

وبينما دخل الأول وسحب المريض إلى الداخل تحرك المصعد فيما كان الباب مفتوحاً، ما كاد أن يتسبب بتمزيق جسم المريض لنصفين!

إذ اضطر الممرض الثاني الذي كان في الاتجاه الآخر أن يترك المريض الذي انقلب السرير به داخل المصعد.

وأصيب الجميع بالذهول والصدمة، فيما لم يعرف ما الذي حدث بالتحديد.

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