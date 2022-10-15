بالصورة.. زوجة محمد صلاح تظهر مع شريكات لاعبي ليفربول

تداول رواد مواقع التواصل صورة لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح، مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي ليفربول، أمس الجمعة.

وبدت ماغي صادق في الصورة وهي جالسة على طاولة العشاء بجوارهن دون أن تشاركهن بالتقاط الصورة الجماعية، كما لم تعر أي انتباه للكاميرا.

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ونشرت صديقة اللاعب الكولومبي لنادي ليفربول، لويز دياز، الصورة عبر صفحتها الموثقة على "إنستغرام" على خاصية "القصص".

كما أعادت زوجة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نشر الصورة على حسابها على الموقع نفسه.

وكالعادة، أشاد الجمهور المصري بزوجة نجم فريق ليفربول الإنجليزي وحضورها في أي مناسبة.