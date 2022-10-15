شاهد رئيس طاجكستان يعاتب بوتين على الهواء: عاملونا باحترام

رسالة عتاب من حليف وبلد منبثق من رحم الاتحاد السوفياتي السابق، وجهها رئيس طاجكستان إمام علي رحمن مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة آسيا الوسطى وروسيا في أستانة.

فبينما كانت الكاميرات تبث مباشرة على الهواء، كلمات المشاركين، هم رحمن مخاطبا بوتني، ومطالبا إياه باحترام مصالح دول الاتحاد السابقة تماما كما تفعل تلك الدول ومن ضمنها طاجكستان في مراعاة مصالح موسكو.

Tajikistan's president demands respect from Russian President Vladimir Putin in a remarkable outburst at Central Asia-Russia summit in Astana pic.twitter.com/dKyHrk5EPi — Peter Leonard (@Peter__Leonard) October 14, 2022

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وأضاف قائلا:" لا نطالب بملايين الاستثمارات ولكن عليكم الاستثمار قليلاً".

إلى ذلك، نظر في وجه سيد الكرملين وخاطبه قائلاً: "لقد شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، وكنت حاضراً كما أنت في تلك الغرفة، ولكن اعذرني على القول إن روسيا لم تول في ذلك الحين كما اليوم الأهمية الكافية إلى الجمهوريات السوفييتية الصغيرة"، في إشارة إلى أن موسكو ترتكب اليوم أيضا نفس الأخطاء مرة أخرى.

بوتين يقر ويطمئن

من جهته، أقر الرئيس الروسي لاحقا خلال مؤتمر صحفي أقامه أمس الجمعة على هامش القمة، بأن حلفاء بلاده ممثلين بالجمهوريات السوفياتية السابقة "قلقون" إزاء النزاع في أوكرانيا، إلا أنه أرسل رسالة طمأنه.

وقال في أعقاب تلك القمة للجمهوريات السوفياتية السابقة في كازاخستان "شركاؤنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية".

لكنه أكد أن هذا الأمر لن يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع تلك الدول.

يشار إلى أن تعثر العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، كان وضع بوتين في مواجهة أصعب أزمة تقابله خلال 22 عاما كان فيها زعيم روسيا الأهم، حتى أن أوفى حلفاء الكرملين هاجموا إخفاقات قادته العسكريين والفوضى التي شابت العملية