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صورة من الحادث

شاهد.. انقلاب سيارة شرطة بالكويت صدمها سائق "غير طبيعي"

دبي - العربية.نت
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أعلنت السلطات الكويتية عن إلقاء القبض على شخص كان بحالة غير طبيعية تسبب بحادث اصطدام وانقلاب سيارة للشرطة.

وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل، سيارة الشرطة وهي مقلوبة على جانبها في أحد الطرقات، فيما هرع مواطنون لإنقاذ عناصر الأمن بداخلها.

من جانبه، أفاد الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابه على "تويتر"، أمس الجمعة، أن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتسبب في حادثة اصطدام وانقلاب دورية شرطة".

كما أوضح البيان أن الحادث حصل "بعد أن طلب منه التوقف، حيث اتضح أن الشخص بحالة غير طبيعية، وقام بالاصطدام بالدورية والهروب وبحوزته مواد مسكرة".

وأكد أنه "تم إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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