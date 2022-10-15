شاهد.. انقلاب سيارة شرطة بالكويت صدمها سائق "غير طبيعي"

أعلنت السلطات الكويتية عن إلقاء القبض على شخص كان بحالة غير طبيعية تسبب بحادث اصطدام وانقلاب سيارة للشرطة.
وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل، سيارة الشرطة وهي مقلوبة على جانبها في أحد الطرقات، فيما هرع مواطنون لإنقاذ عناصر الأمن بداخلها.
وزارة الداخلية: ضبط المتسبب في حادثة اصدام وانقلاب دورية شرطة.— المجلس (@Almajlliss) October 14, 2022
• كان بحالة غير طبيعية واصطدم بالدورية وهرب وبحوزته مواد مسكرة.
• تم إحالته لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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من جانبه، أفاد الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابه على "تويتر"، أمس الجمعة، أن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتسبب في حادثة اصطدام وانقلاب دورية شرطة".
كما أوضح البيان أن الحادث حصل "بعد أن طلب منه التوقف، حيث اتضح أن الشخص بحالة غير طبيعية، وقام بالاصطدام بالدورية والهروب وبحوزته مواد مسكرة".
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 14, 2022
الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتسبب في حادثة اصدام وانقلاب دورية شرطة بعد ان طلب منه التوقف، حيث اتضح ان الشخص بحالة غير طبيعية وقام بالاصطدام بالدورية والهروب وبحوزته مواد مسكرة، وتم احالته لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه pic.twitter.com/pe2au903gD
وأكد أنه "تم إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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