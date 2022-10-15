هل تعلم أن هذه الإيموجي مكروهة؟!..إليك السبب!

لم يعد يخفى على أحد أهمية الرسوم التعبيرية في حياتنا، خصوصا وأن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أضحت متواجدة بكل التفاصيل.

ورغم ذلك، ما زال كثير منها مبهم المعنى، وقد يستخدمه البعض في مكان خاطئ.

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رموز وقحة؟!

فعلامة الإبهام مثلاً، قد تكون مرفوضة عند كثيرين، لأنها تدل عادة على محاولة إنهاء الحوار بين الأشخاص لكن بطريقة لطيفة، أي أنها "أسلوب مجاملة"، مع ذلك فإنها من أكثر الرموز استخداماً.

ووفق دراسة حديثة، تبيّن أن الجيل الجديد أو ما يُعرف بـ"Gen Zers" أي عمر العشرينات، يكره الرموز التعبيرية الشائعة للإعجاب.

واتضح أن هذه الفئة ترى أن تلك الرموز "وقحة" و"عدائية" ، بل أكثر من ذلك، فهم يرون بمن يرسلها لهم على أنها سلاح هجوم.

رموز محبوبة

إلى ذلك، استطلعت دراسة حديثة أجرتها Adobe، على 5000 مستخدم للرموز التعبيرية من الولايات المتحدة، فصنّفت النتائج أن رمز القبلة على شكل قلب، والابتسامة الخجولة التي تحيط بها القلوب، ورمز العيون القلبية، هم أهم 3 رموز تعبيرية "تجعلك محبوبًا أكثر".

وشددت الدراسة على أن الرموز التعبيرية باتت تعتبر طريقة رائعة للتخفيف من سوء الفهم المحتمل، لأن الوجه المبتسم السريع في نهاية رسالتك يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً من محادثات جدية متوترة.

كما أكدت أن استخدام الرموز التعبيرية الصحيحة خاصة في مكان العمل، يؤثر بشكل إيجابي على مدى الإعجاب (69٪) وعلى المصداقية بنسبة (59٪)، ولكن عند استخدامه بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المواقف غير المريحة، وفقا لما نقله تقرير لصحيفة "نيويورك بوست".

وأوضحت أن المعنى ينشأ فقط في سياق التواصل مع الآخرين، حيث يمكن أن تعني الرموز التعبيرية كل ما تريد وتقصد.

يساء فهمها أو مكروهة

أما أكثر الرموز التعبيرية التي يساء فهمها في الوقت الحالي هي الابتسامة التي ترتدي قبعة رعاة البقر.

في حين أن هناك رموزا تجعلك أقل إعجابا، بينها كومة البراز وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء، والوجه الأصفر الغاضب مع الحاجبين المجعد.

يذكر أن الرموز التعبيرية أو ما تعرف بـ"Emojis"، يمكن لها أن تكون طريقة رائعة لمساعدتك في نقل رسالة، إلا أنه من الضروري جداً فقط تأكد من أنها الرسالة التي قصدت إرسالها وألا يفهم قصدك منها بمنحى آخر.