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الدب القطبي زاحفاً على الجليد

14 ثانية لدب زاحف كسول تحصد ملايين المشاهدات!

دب قطبي متثاقل يخطف إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

دبي _ العربية.نت
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يتساءل الكثيرون عن سبب الانتشار اللافت لفيديو دب قطبي نال نحو مليوني مشاهدة على أحد الحسابات المتخصصة في الأعمال الإلكترونية.

وفي مدة لن تتجاوز 14 ثانية، استطاع دب أبيض متثاقل أن يخطف إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدأ الفيديو عندما يلقي الدب بنفسه بهدوء متمددا فوق المياه المتجمدة ثم يشرع بالزحف.

ويواصل التزحلق إلى أن وصل إلى الضفة المقابلة للمياه المتجمدة، حيث وقف على رجليه واستعاد حركته العادية.

وأرفق الفيديو الذي نشره حساب "تانسو ييان" بتعليق يفسر أن الدببة القطبية تعرف كيف تصبح مسطحة الشكل، حتى لا تشكل ضغطا على الجليد الرقيق، ولتلافي تكسر الجليد.

وانهالت التعليقات على الفيديو، وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بحركة الدب وتقديم تفسيرات للأمر.

وكتب بعضهم موضحا أن هناك قانون فيزياء بسيطا ألا وهو "قانون الضغط"، مفاده توزيع مساحة الجسم فوق منطقة معينة لتقليل الضغط على الأرض.

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ولم يعرف متى صوّر الفيديو ولا أين، لكن البعض رجحوا أنه صّور حديثا في القطب المتجمد الجنوبي.

يذكر أن فيديوهات عديدة كانت صوّرت في السابق تهشم الجليد الرقيق عندما سارت عليه دببة بالطرق التقليدية. وكانت تعاني عناء شديدا حتى تخرج من المياه شديدة البرودة.

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