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شاهد عدّاءة إيرانية تظهر من دون حجاب في منافسات دولية بكوريا

تمردت على قانون صدر في 1983 يتوعد من لا تستتر بالحجاب في الأماكن العامة بالسجن والغرامات

لندن - العربية.نت
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وسط احتجاجات تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر الماضي بلا توقف، خطفت شابة أخرى الأضَواء بتحديها القوانين الخاصة بالحجاب في الأماكن العامة، وهي العدّاءة "ألناز ركابي" الممثلة لإيران بنهائيات منافسات التسلق الآسيوية الجارية حاليا في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.

ظهرت ركابي أمس وهي تؤدي دورها في المنافسات من دون حجاب، تمردا منها على قانون صدر في 1983 يتوعد من لا تستتر بالحجاب في الأماكن العامة بالسجن والغرامات.

وكانت العدّاءة شاركت في مسابقات أخرى في النهائيات بحجابها، ولكن يبدو أنها غيرت موقفها بعد أن تأثرت بما يجري في إيران من احتجاجات، فقررت خلعه والظهور علنا من دونه، كدعم منها للاحتجاجات.

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