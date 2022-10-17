شاهد عدّاءة إيرانية تظهر من دون حجاب في منافسات دولية بكوريا
تمردت على قانون صدر في 1983 يتوعد من لا تستتر بالحجاب في الأماكن العامة بالسجن والغرامات
وسط احتجاجات تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر الماضي بلا توقف، خطفت شابة أخرى الأضَواء بتحديها القوانين الخاصة بالحجاب في الأماكن العامة، وهي العدّاءة "ألناز ركابي" الممثلة لإيران بنهائيات منافسات التسلق الآسيوية الجارية حاليا في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.
ظهرت ركابي أمس وهي تؤدي دورها في المنافسات من دون حجاب، تمردا منها على قانون صدر في 1983 يتوعد من لا تستتر بالحجاب في الأماكن العامة بالسجن والغرامات.
In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi— Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022
وكانت العدّاءة شاركت في مسابقات أخرى في النهائيات بحجابها، ولكن يبدو أنها غيرت موقفها بعد أن تأثرت بما يجري في إيران من احتجاجات، فقررت خلعه والظهور علنا من دونه، كدعم منها للاحتجاجات.
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