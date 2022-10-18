قصت شعر طالبة.. معلمة الكويت تنفي وتستنجد بالكاميرات

بعدما أثارت جدلاً واسعاً باتهامها بقص شعر طالبة في الصف العاشر الثانوي بإحدى مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية في دولة الكويت، أعلنت وزارة التربية أنها تتجه إلى إنهاء خدمات معلمة فلسطينية.

فقد انتهت المنطقة من التحقيق في الواقعة مؤكدة ثبوت قيام المعلمة بقص شعر الطالبة، إلا أن المتهمة نفت تماما الأمر.

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وقالت في مداخلة إعلامية لموقع "جريدتكم"، إنها لم تقم بقص شعر الطالبة المذكورة بتاتاً، موضحة أنها طلبت منها مرارا ترك المقص كي لا تؤذي نفسها وصديقاتها.

وأضافت أنها تناوشت مع الطالبة بشأن ترك المقص، حتى تركت الفتاة الصف مهددة المعلمة بتمزيق حجابها وطردها من العمل.

المعلمة: راجعوا الكاميرات

كما تابعت أنها تفاجأت بعد انتهاء الحصة، بوجود الطالبة عند باب الإدارة تصرخ بعبارات تهاجمها فيها.

وطالبت المعلمة المحققين بالرجوع إلى الكاميرات، مصرّة على موقفها النافي تماماً لقيامها بقص شعر الطالبة.

يشار إلى أن الواقعة تعود إلى الخميس الماضي، حيث تقدمت الطالبة بشكوى إلى الإدارة المدرسية ضد المعلمة، وهي في حال انهيار وبكاء، وطلبت مهاتفة والدتها التي حضرت على الفور واصطحبتها إلى المخفر لتقديم بلاغ رسمي بحق المعلمة.

وشكلت الوزارة بعد البلاغ فريقا قانونيا لإجراء تحقيق موسع مع المعلمة والإدارة المدرسية والاستماع إلى شهادة طالبات الصف اللاتي أكدن تهديد المعلمة لهن منذ أسبوع بقص شعورهن.

المعلمة نهى المتهمة بقص شعر الطالبة تروي تفاصيل الحادثة pic.twitter.com/b9GmgMwa7Y — جريدتكم (@ImeGrop) October 17, 2022

وزارة التربية تتدخل

يذكر أن المعلمة أكدت في كلامها أنها حديثة التعيين، حيث بدأت عملها قبل أسبوع واحد فقط من الحادثة ولم تخضع للتدريب أو التأهيل.

كما أصدرت الوزارة بيانا شددت فيه على أن سلوك المعلمة غير تربوي تجاه الطالبة، مؤكدة إحالة الموضوع الى التحقيق، وفي حال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلمة وتطبيق اللوائح.

وشددت على حرصها على الحفاظ على سلامة جميع المتعلمين والمتعلمات، وأنه «لا تهاون في التعامل مع أي حادثة او واقعة خارجة عن الضوابط التعليمية والتربوية بالمدارس».