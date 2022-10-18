متزوج من أخرى.. صديقة خلود المصرية تكشف مفاجأة عن القاتل

فيما لا يزال الشارع المصري تحت وقع الصدمة من تكرار عمليات قتل شباب لفتيات رفضن الزواج منهم، وآخرها كان مقتل الفتاة "خلود اليتيمة" كما عرفت إعلاميا، على يد خطيبها، أمس الاثنين، فجرت إحدى زميلات الضحية مفاجأة في الواقعة.

وكشفت الصديقة بعض التفاصيل عن الجريمة التي حدثت في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد المصرية، موضحة لإحدى الصحف المحلية، أن المتهم والفتاة المجني عليها جرت خطبتهما بالفعل، إلا أن الضحية علمت أن القاتل متزوج من أخرى ولديه طفلة، فقامت خلود بفسخ الخطبة فوراً.

مادة اعلانية

خطبة أودت لجريمة

إلا أن القاتل لن يكف عن ملاحقتها، وطلب الرجوع إليها، في حين كانت ترفض ذلك في كل مرة.

وأوضحت أنه ألح عليها مراراً حتى وصلت حدّ التهديد بالقتل إلى أن حدثت الواقعة.

خنق أفضى إلى الوفاة

ووقعت الجريمة البشعة في منطقة عمارات الحديدي بشارع أوجينا التابع لحي شرق بورسعيد، حيث فوجئ المارة بشاب يمسك بفتاة ويعتدي عليها ركلا وصفعا ثم يخنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها.

في حين أعلن مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه استقبل شابة في الـ20 من عمرها، جثة هامدة بادعاء تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة.

وحرر محضر بالواقعة، حيث وضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.

إلى ذلك، وجهت السلطات الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، كما جرى ضبط المتهم بعد دقائق من فعلته.