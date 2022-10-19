أحمر أم أخضر.. قميص منتخب المغرب بكأس العالم يثير جدلاً

بعد الجدل الجزائري المغربي الذي أثاره تصميم شركة "أديداس" لقمصان منتخب الجزائر، تصدر تصميم آخر الواجهة .

فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها لقميص صممته شركة "بوما" للمنتخب المغربي عليه نقوش من الزليج.

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وضم المنشور صورة لقميصين بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر وعليهما نقوش مستوحاة من الزليج المغربي.

كما أرفقوا الصورة بتعليق: "شركة بوما تهدي الشعب المغربي قميص المنتخب بالتراث المغربي الزليج"، لتحصد مئات التفاعلات عبر فيسبوك.

أحمر أم أخضر؟!

إلا أن هذه الصورة مغلوطة تماماً، فشركة "بوما" صمّمت فعلاً لباس المنتخب المغربي الذي سيرتديه خلال كأس العالم في قطر، وهو يحتوي على نقوش مستوحاة من التراث المغربي، إلا أنه لا يشبه ذلك المتداول في المنشورات.

كما أظهر البحث عن الصورة المتداولة أنها منشورة في 16 تشرين الأول/أكتوبر على صفحة مغربية عبر فيسبوك، قامت بنشر هذا القميص، مشيرة بصراحة إلى أن صاحبه يدعى عبد الشافي.

ليؤكد الشاب لاحقاً في تصريح لوكالة فرانس برس أنه صاحب التصميم، وأنه نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغربية ليتعرف الناس على موهبته.

"سرقة ثقافية"

يذكر أن تصميم هذا القميص الرياضي جاء عقِب العاصفة التي أثارتها "أديداس" بتصميماتها الاخيرة لقمصان المنتخب الجزائري.

وكانت شركة "أديداس" للألبسة الرياضية أعلنت في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أنّها توصلت إلى حل مع المغرب بعد خلاف على تصميم قمصان لمنتخب الجزائر مستوحى من الزليج المغربي، معربة عن أسفها لهذا الجدل.

ودجاء ذلك، بعد أن طالب المغرب "أديداس" الشهر الماضي بسحب القمصان بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عده "سرقة ثقافية".

يشار إلى أن الزليج المغربي، هو عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب والجزائر أيضا لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة.

ويستعمل عادة في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.