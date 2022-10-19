تزوجوا الثانية ولكم منحة!..بلبلة في ليبيا ما قصتها؟

انشغل الليبيون خلال الأيام الماضية، بخبر انتشر كالنار في الشهيم، يفيد بمنح حكومة عبد الحميد الدبيبة منحة لكل من يتزوج بامرأة ثانية.
وجاء في الخبر، أن الدبيبة أصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي قرر أن يتزوج امرأة ثانية.
كما تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل خبراً وصفته بالعاجل، مرفق مع تعليق كتب فيه: "السيد عبد الحميد الدبيبة يصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي يتزوج الزوجة الثانية على ألا يقل عمرها عن 25 سنة".
لا قرارات في طرابلس
وبينما فجر هذا "العاجل المزعوم" بلبلة كبيرة في البلاد، تبيّن أنه خاطئ تماما، خصوصاً أنه لم ينشر على المواقع الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية أو على مواقع إخبارية موثوقة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
فالسلطات في طرابلس لم تصدر أي قرارات مماثلة!.
تعدد الزوجات وارد قانونيا
يشار إلى أن القانون الليبي يسمح منذ عقود بتعدّد الزوجات شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى، لكنّ هذا الشرط ألغي بعد سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.
وفي أيلول/سبتمبر من العام 2021، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس "منظومة منحة دعم الزواج" لدعم الشباب المقبلين على الزواج بإعطاء مبلغ 40 ألف دينار مناصفة لكل ثنائي، شرط أن تكون الشابة ليبية، لكن دون أن يكون لها أي علاقة بتعدد الزوجات.
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