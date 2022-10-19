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مطالباً بسجنها.. فيديو طريف لطفل يشكو والدته بسبب شوكولاتة

دبي - العربية.نت
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند خلال الساعات الماضية مقطعاً مصوراً طريفاً، لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات توجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد والدته لعدم السماح له بتناول الشوكولاتة.

فقد أظهر الفيديو الطريف الطفل برفقة والده وهو يقدم شكوى للشرطة، حيث يمكن رؤيته في المقطع المرفق أدناه وهو يشكو والدته لأنها لا تسمح له بتناول الشوكولاتة، وفقاً لوسائل إعلام هندية.

وقال الطفل للشرطية إن "أمي تسرق مني الشوكولاتة، ضعيها في السجن"، بحسب ما نقل موقع Pipa News المحلي.

تمنعه من القهوة أيضاً!

كذلك يمكن سماع الطفل في الفيديو، وهو يقول إنه عندما يطلب من والدته القهوة أيضاً، تضربه والدته، فيما تظهر الشرطية في المقطع وهي تستمع بجدية بشأن شكوى الطفل، حيث تدون كل نقطة بعناية.

بدوره، أوضح الأب أن زوجته كانت تضع للصبي مرهماً على عينيه بعد الاستحمام، لكن الطفل أزعجها بإصراره على تناول الشوكولاتة، فصفعته والدته بخفة، ثم بدأ في البكاء واتصل بالشرطة. وطلب من والده أخذه إلى مركز الشرطة، فأحضره على الفور.

"لا نوايا سيئة"

من جهتها، أوضحت نائبة المفتش بريانكا نايك أن الجميع ضحكوا بعد سماع شكوى الطفل، وشرحت له لاحقاً أن والدته ليس لديها نوايا سيئة ثم عاد إلى المنزل.

لقطة شاشة من الفيديو المتداول
لقطة شاشة من الفيديو المتداول

يشار إلى أن أحداث هذه القصة الطريفة دارت أمس الثلاثاء، في قرية داتلاي في منطقة برهانبور في ولاية ماديا براديش الهندية.

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