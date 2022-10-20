مهسا أميني تظهر في فيديو.. بعد إشعالها احتجاجات إيران

بعد أن أشعلت وفاتها الاحتجاجات في إيران، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو قديم للشابة الكردية مهسا أميني وهي تردد أغنية للمغنية الإيرانية كوكوش.

وقد أثار المقطع المصور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

ویدئوی از همخوانی مهسا امینی یا آهنگی از گوگوش



ویدئویی به تازگی از مهسا امینی، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که او را در حال همخوانی با آهنگ «هم صدای خوبم» از گوگوش نشان می‌دهد.#مهسا_امینی#زن_زندگی_آزادی

@peykeiran12 pic.twitter.com/cKqwIFZICM — Hormoz Chamanara (@hormozch) October 19, 2022

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غضب حول عدة قضايا

يذكر أنه منذ وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في إيران.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

قمع وعنف

في حين عمدت السلطات إلى أساليب القمع والعنف، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، أو اعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس.

كما توعدت أكثر من مرة بالتصدي للمتظاهرين. كان آخرها تصريحات نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي، الأربعاء، حيث اعتبر أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى "الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن"، على حد قوله.

كذلك شدد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف"، مؤكداً أن أفعال "مثيري الشغب" في إشارة إلى المتظاهرين لن تمر دون رد.