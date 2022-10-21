الأول بعد انفصالها عن بيكيه.. شاهدوا فيديو كليب صادماً لشاكيرا

أصدرت المغنية العالمية شاكيرا، بمشاركة مغني الراب أوزونا، أول أغنية لها عقب انفصالها عن حبيبها لاعب فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه.

وتجسد شاكيرا في الفيديو كليب ألمها ومعاناتها وحزنها، وقد ضمت الأغنية العديد من المشاهد الصادمة، فبدأت الغناء وهي تائهة وتبكي، ثم رأينا قلبها ينزف على الأرض.

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وفي بداية الأغنية، تلتقي شاكيرا بحبيبها في مركز للتسوّق، حيث يقوم فجأةً بإطلاق قذيفة باتجاه قلبها.

وتقول شاكيرا: "لم يكن خطأك، لم يكن خطئي. كان خطأ الرتابة، لم أقل أي شيء، ولكن كان مؤلماً. كنت أعرف أن هذا سيحدث".

وأكد المعجبون الذين تابعوا تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه أنّ المغنية الشهيرة توجّه كلامها إليه بعدما خذلها ودمّر قصة حبّهما التي دامت 12 عاماً وأثمرت عن طفلين.