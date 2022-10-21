الأول بعد انفصالها عن بيكيه.. شاهدوا فيديو كليب صادماً لشاكيرا
يجسد آلام الفراق بعد قصة حب دامت 12 عاماً
وضع القراءة
100% حجم الخط
أصدرت المغنية العالمية شاكيرا، بمشاركة مغني الراب أوزونا، أول أغنية لها عقب انفصالها عن حبيبها لاعب فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه.
وتجسد شاكيرا في الفيديو كليب ألمها ومعاناتها وحزنها، وقد ضمت الأغنية العديد من المشاهد الصادمة، فبدأت الغناء وهي تائهة وتبكي، ثم رأينا قلبها ينزف على الأرض.
مادة اعلانية
وفي بداية الأغنية، تلتقي شاكيرا بحبيبها في مركز للتسوّق، حيث يقوم فجأةً بإطلاق قذيفة باتجاه قلبها.
وتقول شاكيرا: "لم يكن خطأك، لم يكن خطئي. كان خطأ الرتابة، لم أقل أي شيء، ولكن كان مؤلماً. كنت أعرف أن هذا سيحدث".
وأكد المعجبون الذين تابعوا تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه أنّ المغنية الشهيرة توجّه كلامها إليه بعدما خذلها ودمّر قصة حبّهما التي دامت 12 عاماً وأثمرت عن طفلين.
اقرأ أيضاً
-
علمياً.. ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟يؤدي الحرمان المستمر من النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني صحة
-
دراسة صادمة.. 4.5 مليون بريطاني يخططون للهجرة بسبب غلاء المعيشةثقافة العمل عن بُعد تساعد الكثيرين على ترك بريطانيا إلى أماكن أخرى أقل كلفة اقتصاد
-
7 فوائد صحية للقرع العسلي تعيده بقوة لمائدة الطعامالقرع العسلي يقلل الالتهابات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحة الجلد والعينين علم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية