مصر.. لحظات تحبس الأنفاس لطفلة كادت تموت دهساً تحت شاحنة
كانت الطفلة تلهو في أحد الشوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو أن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية لحظات تحبس الأنفاس حيث نجت طفلة مصرية من موت محقق دهساً أسفل شاحنة.
وظهرت الطفلة في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، وهي تلهو في أحد الشوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو أن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها.
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وكشف الفيديو نجاة الطفلة بأعجوبة حيث مّرت من بين إطارات الشاحنة، ثم فجأت الجميع بخروجها سالمة دون أن تصاب بأذى.
وتفاعل رواد مواقع التواصل في مصر مع الفيديو، واعتبروا أن ما حدث بمثابة معجزة، فيما عبّر آخرون عن اندهاشهم من رد فعل الأم التي بدت غير مبالية رغم أن الموت كاد يخطف ابنتها.
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