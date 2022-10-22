اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
111111111111
الطفلة تلهو خلال مرور الشاحنة

مصر.. لحظات تحبس الأنفاس لطفلة كادت تموت دهساً تحت شاحنة

كانت الطفلة تلهو في أحد الشوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو أن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها

القاهرة - العربية.نت 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية لحظات تحبس الأنفاس حيث نجت طفلة مصرية من موت محقق دهساً أسفل شاحنة.

في موقف بطولي في مصر.. شاهد طالبا يعرض نفسه للخطر لإنقاذ مسن مصر في موقف بطولي في مصر.. شاهد طالبا يعرض نفسه للخطر لإنقاذ مسن

وظهرت الطفلة في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، وهي تلهو في أحد الشوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو أن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها.

وكشف الفيديو نجاة الطفلة بأعجوبة حيث مّرت من بين إطارات الشاحنة، ثم فجأت الجميع بخروجها سالمة دون أن تصاب بأذى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل في مصر مع الفيديو، واعتبروا أن ما حدث بمثابة معجزة، فيما عبّر آخرون عن اندهاشهم من رد فعل الأم التي بدت غير مبالية رغم أن الموت كاد يخطف ابنتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط