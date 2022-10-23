سوري أم عراقي؟.. من خطف قلب ابنة حاكم أونتاريو الكندية

انشغلت الأوساط السورية خلال الساعات الماضية بصورة تداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشروها إنها تعود لحفل زواج ابنة حاكم ولاية أونتاريو الكندية من لاجئ سوري ينحدر من مدينة حمص.

وتضمنت الصور فتاة شقراء بفستان أبيض وإلى جانبها شاب أسمر بملامح عربية، مرفقة بتعليق: "لاجئ سوري في كندا ينحدر من مدينة حمص يخطف قلب ابنة حاكم ورئيس حكومة ولاية أونتاريو الكندية دوغ فورد".

مادة اعلانية

كما لاقت الصور آلاف الإعجابات وعشرات المشاركات عبر صفحات عربية عديدة.

ضابط شرطة؟!

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالشاب العريس لاجئ عراقي، وهو ضابط شرطة يحمل الجنسيتين العراقية والكندية، واسمه محمد هادي كمونة.

وقد تزوج الشاب من ابنة حاكم أونتاريو كايلا فورد التي نشرت صور الزفاف الشهر الماضي على حسابها في موقع إنستغرام.

تصريحات عنصرية

أما والد كايلا دوغ فورد، فهو سياسي يميني وقائد حزب المحافظين، وقد أعاد زواج ابنته من مهاجر التذكير بأحد تصريحاته التي توجّه خلالها إلى المهاجرين بالقول "إذا كنتم تعتقدون أنكم ستأتون لتحصيل الإعانات من دون أن تعملوا ففتشوا عن مكان آخر".

في حين دافع العريس عن تصريحات عمّه مبرراً أن سياسة فورد معتدلة وتصب في مصلحة المهاجرين والبلد.