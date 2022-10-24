وزير سوداني يخرج عن طوره في مؤتمر التجار: اسكت يلا!

انشغل العديد من السودانيين خلال الساعات الماضية بفيدو لوزير المالية جبريل إبراهيم، بعد أن خرج عن هدوئه خلال مؤتمر صحافي.

فقد انتشر فيديو للوزير خلال لقاء مع التجار، يرد على الأسئلة حول المشكلات الاقتصادية، غاضباً

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وبينما صوب التجار هجوما على الإدارة الضريبية بالبلاد، مشتكين من الخسائر والأضرار البالغة التي تعرضوا لها بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت خلال الفترة الماضية، انفعل الوزير وطلب من أحد السائلين "إنهاء الحديث"، قائلاً "اسكت يلا واسمعني" لكي يتمكن من شرح وجهة نظره.

كما شدد على أنه عقد المؤتمر بغرض سماع الآخرين وآرائهم المختلفة، قائلاً: "ربما تجدون ما لا يرضيكم".

من أراد قتل محصلي الضرائب فليجرب

كذلك انتقد جبريل، أسلوب خطاب أحد التجار، واعتبرها لغة غير مهنية أو موقفا سياسيا أو شغل ناشطين. وشدد على ضرورة اختيار الحديث المناسب، مؤكدا على أن تهديد مفصولي الضرائب ليس مقبولا.

أعصابك يا أفندم! pic.twitter.com/9bsf8s5MGg — Elia R William (@eliarwilliam) October 23, 2022

كما قال: "من أراد قتل محصلي الضرائب فليجرب.. هم عاملون مكلفون والبلد فيها قانون".

إلى ذلك توعد بملاحقة كل من يهدد موظفو الضرائب، ممن اعترضوا كلامه وفي لحظة غضب قال للأحدهم: "اسكت يلا"، في إشارة إلى ضرورة إنهاء الحديث.

يذكر أن الوزير المذكور كان عقد مؤتمراً صحافياً أمس الأحد، ناقش فيه أبرز الممشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من بينها زيادة الضرائب، خصوصا بعد الغضب الشعبي بسبب القرارات الأخيرة. وشدد على أن هدف الاجتماع طرح معلومات مهمة، تساعد وتحسن الأداء لصالح المواطن والوطن، وفق تعبيره.