مش عامل نظافة.. ناقدة تفجر مفاجأة حول بطل "واقعة الكشري"

بعد أن شغلت قصته الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية، ولاقت ردود أفعال واسعة النطاق، فجرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عامل النظافة صاحب واقعة "محل الكشري".

تساؤلات حول حقيقته

فقد أعلنت خير الله عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أن الرجل ليس عامل نظافة، واكتفت بهذه الجملة دون كشف مزيد من التفاصيل، ما ترك مساحة واسعة للجدل حول ماهية الرجل وعمله.

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أتى هذا الإعلان بعدما أثار مقطع فيديو أظهر طرد عامل نظافة من أحد محلات الكشري في مصر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى أن استضافه الفنان المصري أحمد العوضي على العشاء ونشر صورة له معه داخل أحد المطاعم، معلقاً عليها: "أخويا محمد الجدع". وأضاف "محمد هيستلم شغله بعد بكره سائق نقل (شغلته الأساسية) في مطعم أسماك".

فيديو الواقعة

وتركت الواقعة أثراً كبيراً في نفوس المصريين بعدما ظهر العامل خارج المطعم وهو يحمل وجبته في يده، فيما وثقت كاميرا مثبتة في الموقع ما دار بينه وبين مدير المكان، حيث بقي الرجل ينتظر في الخارج إلى أن قام المسؤول بطرده.

بالمقابل، أصدر المطعم بيانا أكد فيه أنه قام بالتحقيق بما حدث، معتبراً أنه "سوء تفاهم"، ومؤكداً قيام إدارة المطاعم بمعاقبة الموظف المسؤول.