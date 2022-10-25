هفوات بايدن تتكرر.. تاه بالحديقة وسأل حراسه أين الطريق للبيت الأبيض

في هفوة جديدة للرئيس الأميركي، انتشر مقطع فيديو يبدو فيه جو بايدن وقد ضل طريقه، بعد مشاركته في حملة لغرس الأشجار في حديقة البيت الأبيض.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فقد بدأ بايدن "الحائر" يتحرك في اتجاه واحد، لكنه توقف فجأة وبدأ يسأل الحراس عن الطريق الذي يسلكونه، وعندما وجهه حراسه في الاتجاه الصحيح، قال إنه "يريد أن يسير في الاتجاه الآخر"، وأكدوا في المقابل لبايدن أنه يستطيع أن يذهب كما يريد، وفي النهاية توجه بايدن إلى البيت الأبيض كما أشار حراسه.

مادة اعلانية

وفي مناسبة أخرى، ظهر بايدن مرتبكا بعد خطاب ألقاه في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، حيث لم يتمكن من إيجاد طريقه للنزول عن المنبر.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، ألقى بايدن قبل نحو أسبوع في بيتسبرغ، كلمة حول بناء وإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وخاطب الرئيس الأميركي ناخبين من الموقع الذي انهار فيه جسر قبل نحو تسعة أشهر، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وفي نهاية الخطاب، ابتعد بايدن عن المنصة واستدار في الاتجاه المعاكس من الدرج، ولعدة لحظات، نظر حوله في حيرة، وأومأ وقال شيئًا بصوت عال ثم استدار وسارع إلى المخرج.

وأصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ويتهمه خصومه باستمرار تدهوره العقلي، مستشهدين بالزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.