بعد ظهور صاعق.. أنجلينا جولي إيران تكشف سر وجه "الزومبي"

لطالما كانت شبيهة أنجلينا جولي بنسختها الإيرانية مادة دسمة للإعلام ونشطاء المواقع الاجتماعية أثارت الكثير من الجدل وبعض الشفقة مما أحدثته عمليات التجميل في وجهها والكثير من الشكوك حول صحة صورها التي كانت تنشرها بوججها المرعب والذي شبه "بالزمبي".

وأخيرا وبعد أن أطلق سراحها من السجن بعد محاكمتها بجرائم تجديف وعدم ارتداء حجاب، كشفت سحر طبر وجهها الحقيقي في مقابلة تلفزيونية إيرانية لتتحدث عن حقيقة كل ما نشرته والدافع وراء نشرها صورًا مخيفة على "انستغرام".

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سحر طبر .. تكشف سر صورها "المرعبة"

كشفت أنجلينا جولي الإيرانية، وجهها الذي جاء خلافًا للاعتقاد السائد، فهو لا يشبه "الزومبي"، ما فاجأ متابعيها ودفع بالكثير من الناس للاعتقاد أنها خضعت لعملية تجميل "لتحسين" مظهرها "الشيطاني".



أنجلينا جولي الإيرانية أنجلينا جولي الإيرانية

وكالة أنباء حقوق الإنسان الإيرانية ذكرت أن طبر ، 21 عامًا ، واسمها الحقيقي فاطمة خيشوند، من طهران ، سُجنت في الأصل بتهمة الفحش وإهانة الحجاب. تم القبض عليها في أكتوبر 2019 بتهمتي "الفساد" و "التجديف" وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. لكن تم إطلاق سراح "النجمة" الإعلامية مؤخرًا بعد أن أمضت 14 شهرًا فقط ، كما أفاد الناشط مسيح علي نجاد.

ونقل موقع " Lad Bible" عنها قولها: "ما رأيته على Instagram هو تأثيرات الكمبيوتر التي استخدمتها لإنشاء الصورة".

"أنجلينا جولي نحتاجك هنا"

قال النشطاء بعد توقيفها: "أن مزحة أودت بسحر طلر الشابة التي تبلغ من العمرلا حينها 19 عاما الى السجن عام 2020 بسبب "مزحة". واشدوا أنجلينا جولي "الحقيقية" للمساعدة بإطلاق سراحها قائلين: "والدتها تبكي كل يوم لإطلاق سراح ابنتها البريئة.. عزيزتي أنجلينا جولي! نحتاج صوتك هنا. ساعدينا".

كما ذكرت المعلومات الواردة من إيران أن طبر قد أصيبت بـ Covid-19 في عام 2020 ، وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة إن قاضٍ في البلاد رفض منحها الكفالة على الرغم من حقيقة أن فيروس كورونا كان منتشرًا في سجون البلاد في ذلك الوقت.

ودعت ألينجاد ممثلة هوليوود أنجلينا جولي إلى تقديم التماس للإفراج عن طبر في مقطع فيديو ، مضيفة أن "الجمهورية الإسلامية لديها تاريخ في تعذيب النساء. نحن بحاجة إلى أن نتحد ضد هذا الفصل العنصري بين الجنسين.

"سعيت للشهرة منذ الطفولة"

ميشار الى أن إيران تشهد حاليا احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد للأسبوع السادس على التوالي بعد وفاة مهسا أميني، التي قُتلت في الحجز بعد اتهامها بخرق قواعد اللباس الإيرانية الصارمة للنساء. وأثار مقتلها أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ سنوات.

وفي عام 2019 ، قال الإعلام الإيراني إن طبر كانت تواجه عقوبة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين في السجن.

50 عملية جراحية

وصعدت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهرة في عام 2017 بعد أن قيل إنها أجرت 50 عملية جراحية لجعلها تبدو مثل الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي.

وأكدت لاحقًا أن مظهرها الذي نشرت صوره كان بعد التعديلات كما أن وجهها قبل المحاكمة والذي ظهرت فيه على أنها "زومبي"، وكان غير واضح في الغالب. أخبرت القائم بإجراء المقابلة أنها لا تشبه صورها على Instagram لأنها تم تعديلها بشكل كبير في Photoshop.

كما قالت طبر إنها كانت تحلم منذ طفولتها أن تصبح مشهورة، وأنها استمرت في جهودها لبناء Instagram الخاص بها على الرغم من اعتراضات والدتها.واعترفت لاحقًا بأنها خضعت لبعض العمليات الجراحية مثل تجميل الأنف وحشو الشفاه وشفط الدهون لكنها أصرت على أن معظم صورها غير العادية ترجع إلى المكياج والتعديل.\

وتحظى الجراحة التجميلية بشعبية كبيرة في إيران، حيث تُجرى عشرات الآلاف من العمليات كل عام.