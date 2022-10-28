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لقطة من الفيديو

بالفيديو.. أردني يتوفى في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب

دبي - العربية.نت
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تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو يظهر لحظات وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بالعاصمة عمّان عند صلاة المغرب.

فقد وثقت إحدى كاميرات المراقبة في المسجد لحظة سجود المصلين، وبينهم الشاب الذي كان واقفاً عماد العبيدي في أحد الصفوف الخلفية.

ولاحظ بعض المصلين أن هناك أمراً ما حصل له، حيث قام أحد المصلين من خلفه ليتفقده وإذ به قد فارق الحياة في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب.

أما الأغرب، فكان ردة فعل الرجل الموجود إلى جانبه، إذ نظر إليه، ثم عاد وأكمل صلاته وكأن شيئاً لم يكن.

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