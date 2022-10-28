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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)

طفل يسأل عن برودة الطقس.. بوتين يروي طرفة عن العقوبات!

دبي - العربية.نت
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على وقع اشتداد التوترات مع الغرب إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأثير العقوبات الغربية وأزمة الطاقة، سخر الرئيس فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، بما اعتبرها "نكتة" رواها للمشاركين في منتدى "فالدي"، أخبره بها أحد أصدقائه الألمان، وفق كلامه.

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وقال بوتين: يسأل الابن والده: أبي، لماذا الجو بارد جدا؟

فيجيب الأب: لأن روسيا هاجمت أوكرانيا.

الطفل: وما شأننا نحن؟

الأب: لأننا فرضنا عقوبات على روسيا.

الطفل: لماذا؟

الأب: ليندموا على فعلتهم.

الطفل: وهل نحن روس؟

جاء ذلك بينما شدد سيد الكرملين مراراً في كلامه الخميس، على أن روسيا ليست عدوا لأوروبا، كما أنها لا تملك أي نوايا سيئة تجاه الغرب.

كما دعا الأوروبيين لعدم الاعتقاد بأن بلاده عدوة لهم.

الدولة الأكثر معاقبة في العالم

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع المعارك.

وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

كما أصبحت روسيا أكثر بعقوباتها من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.

ورغم انقسام الآراء الغربية حول مدى تأثير العقوبات على روسيا وسط تشاؤم أوروبي من جدواها، فإن "أصدقاء كييف" لا يرون أفضل منها طريقة لوقف التمدد الروسي في أوكرانيا إلا عبر معاقبة موسكو وإغراق جارتها بالأسلحة.

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