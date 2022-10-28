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فيديو لا يصدق لشابة تنقذ صديقها من سرقة.. هل هو بالمغرب؟

العربية.نت، وكالات
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ملايين المشاهدات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشابة تنقذ صديقها من عملية سرقة قيل إنها وقعت في المغرب.

وظهر في الفيديو شاب على دراجة نارية يتعرض لمحاولة سرقة ليلاً، إلا أن شابة تدخلت في لحظة حاسمة وأنقذته.

فيما حظي بملايين المشاهدات على وسائل التواصل، خصوصاً في صفحات مغربية، غير أن عشرات التعليقات شككت في أن يكون ملتقطاً بالفعل في المغرب.

ملتقط في فيتنام

وقد تبين بالفعل لاحقاً ألا علاقة للمقطع بالمغرب فهو ملتقط في فيتنام.

إذ بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، تبين أن الفيديو نشر قبل أشهر في مواقع إندونيسية وفيتنامية عدة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما تبين أن اللافتة الصفراء التي تظهر في المشاهد الأولى عليها كتابات باللغة الفيتنامية، فضلاً عن أن شكل لوحات التسجيل على الدراجات الهوائية تشبه تماماً تلك المعتمدة في فيتنام.

إضافة إلى أنه يمكن مشاهدة أرصفة ومقاعد مماثلة لتلك الظاهرة في الفيديو جنوب فيتنام!

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