ماسك يغرد "الطائر حر".. فماذا قصد؟

بكلمات قليلة، حدد المياردير الأميركي، إيلون ماسك على ما يبدو صباح اليوم الجمعة، بوادر الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر بعد أن استحوذ رسمياً على المنصة مساء أمس الخميس.

ففي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسمياً مالكاً للمنصة، كتب ماسك على حسابه، "الطائر حر"

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

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آلاف التعليقات

وسرعان ما حصدت تغريدته المقتضبة هذه على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات التي تقاطرت من كل حدب وصوب.

فبعض المغردين سألوه عن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى المنصة، فيما طالبه آخرون بوضع زر "عدم الاعجاب dislike".

بينما حاول بعض المعلقين التأكد إن كان حقاً أقال المدراء الكبار من الشركة!

يشار إلى أن تغريدة ماسك هذه أتت بعد أن أصبح رسمياً المالك الجديد للشركة العملاقة مساء أمس الخميس، مقيلاً عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

خطط ماسك.. رفع الرقابة؟!

لكن الرجل المثير للجدل الذي لم يفصح كثيراً عما ينوي تغييره من أجل تحقيق طموحاته الكبيرة التي رسمها سابقاً لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة، كان ألمح في بيان أمس إلى أنه لن يسمح بانتشار خطاب الكراهية بين المغردين، ما أعاد إلى أذهان الكثيرين تصريحات سابقة له تعهد فيها رفع الرقابة التامة عن "العصفور الأزرق".

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية أنه يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، فضلا عن منع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام،

رغم تعهده في الوقت عينه الحد من الرقابة.

قصة الشراء؟!

يذكر أن قصة شراء أغنى رجل في العالم لأشهر منصات التواصل، كانت بدأت في الرابع من أبريل الماضي 2022، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2 بالمئة في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها.

ليوافق لاحقاً على الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر، إلا أنه عاد وتراجع في اللحظة الأخير، عارضتاً شراء الشركة بدلا من ذلك مقابل 54.20 دولار للسهم، وهو عرض لم تكن الشركة متأكدة إن كان حقيقيا أم مجرد نكتة من نكات الرجل المثير للجدل.

لكن العرض تبين لاحقاً بأنه حقيقي، فتوصل الجانبان في وقت لاحق من الشهر إلى اتفاق بسعر 44 مليار دولار.

خلاف قضائي

غير أن ماسك أعاد في الأسابيع التالية، التفكير، مشتكياً علنا من تويتر، ومعتبراً أن نسبة حسابات البريد العشوائي أعلى بكثير من تقدير الشركة المنشور في الملفات التنظيمية والبالغة خمسة بالمئة من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكنهم مشاهدة الإعلانات.

ثم اتهم محاموه "العصفور الازرق" بعدم الإذعان لطلبات منه للحصول على معلومات حول هذا الأمر.

ما دفع ماسك لإخطار تويتر في الثامن من يوليو بأنه أنهى الصفقة.

لترد الشركة بعد أربعة أيام، رافعة دعوى قضائية ضده في ولاية ديلاوير، حيث تأسست، لإجباره على إتمام الصفقة.

بحلول ذلك الوقت، كانت أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وسوق الأسهم عموما قد تراجعت بسبب مخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

فاتهمت تويتر ماسك بأنه نادم على الصفقة ويريد الخروج منها لأنه يعتقد أنه اتفق على دفع مبلغ أكبر من اللازم.

إلا أن رئيس تسلا عاد وعرض في الرابع من أكتوبر الجاري، وقبل موعد بدء المحاكمة في وقت لاحق من الشهر، إتمام الصفقة كما وعد سابقاً، بعد أن حددت له القاضية في ديلاوير موعدا نهائيا لإتمام الشراء وتجنب المحاكمة ألا وهو 28 أكتوبر !

