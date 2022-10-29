جبهة حرب؟!.. ضجة في العراق بسبب وزير التربية الجديد

بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم أظهر احتفالات تخللها إطلاق عيارات نارية، قيل إنها بمناسبة تسلم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، منصبه في حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، دخلت وزارة التربية خط الأزمة.

فقد نشر حسابها على تويتر الجمعة، توضيحا جاء فيه أن فيديو الاحتفال بتسلم الوزير حقيبة وزارة التربية لا يمثله ولا يعكس الطابع العلمي للوزارة، بل هو عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة، وفق قولها.

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في حين دعا الجبوري المواطنين إلى التعبير عن الفرح بالطرق الحضارية والوطنية المقبولة.

جبهة حرب؟!

أتى بيان الوزارة ردّا على الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو احتفال تسلم الوزير بمنصبه، والذي رافقه إطلاق نار، وسط تعليقات تساءلت فيما إذا كان ما يجري يشير إلى اندلاع جبهة حرب في البلاد.

🔴 بالفيديو |



فرحة عائلة وزير التربية الجديد "ابراهيم النامس" بتسنمه مهام الوزارة بعد تصويت مجلس النواب العراقي على الحكومة الجديدة ليلة أمس.#بغداد#محمد_شياع_السوداني#العراق pic.twitter.com/bcClJsgDTg — منتظر حسين🇮🇶 (@17Montazer) October 28, 2022

يذكر أن رئيس الوزراء الجديد، محمد السوداني كان دعا الوزراء في جلسة السبت، إلى اتخاذ إجراءات انتقال هادئة لتسلم مناصبهم، وذلك بعدما حصلت حكومته الخميس، على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أسبوعين من تكليفه.

وجاء تكليف الحكومة الجديدة بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مرحلة طبعها التوتر والخلافات السياسية.