زهور في قلب الصحراء.. صورتان تسحران الليبيين

كالنار في الهشيم اجتاحت صورتان حسابات الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعم ناشروهما أنهما لأزهار ملونة نبتت بعد هطول الأمطار في الصحراء الليبية.

وأظهرت الصورة الأولى زهورا بنفسجية وسط أرض صحراوية، أما الثانية فنباتات صفراء وسط رمال.

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فيما علق بعض المستخدمين على هذا المشهد قائلا "في الأيام الماضية هطلت الأمطار داخل معمورتنا الليبية فنبتت هذه النباتات وسط الصحراء".

غير صحيح

إلا أن البحث عن الصورة الأولى أظهر أنها منشورة في حساب المصور كريس كليفلاند في فيسبوك عام 2018، وفق فرانس برس.

ليتبين أنها ملتقطة في "وادي الموت" بصحراء نيفادا في الولايات المتحدة، وهي ضمن كتاب إلكتروني بعنوان "الوجه الآخر لوادي الموت". ويمكن العثور على الصورة منشورة في حساب يحمل اسم الكتاب نفسه في إنستغرام.

أما الصورة الثانية فقد تبين أنها منشورة في حساب المصور جورج شتاينمتز في إنستغرام، وملتقطة في صحراء تاكلامكان في الصين.

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تعج بأخبار وصور ومقاطع مصورة مزيفة، إلا أنها رغم ذلك تنتشر بشكل واسع بين المستخدمين على أنها صحيحة، فاحذروا!