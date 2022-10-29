شاهد عجوزاً مريضة "تقصف" سوناك بلطف: ابذل جهداً أكبر

خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا بفيديو لافت لعجوز مريضة "تقصف" بلطف رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك.

فقد أظهر الفيديو حديثاً دار بين الطرفين، إذ سأل سوناك السيدة، إن كان الممرضون في المستشفى يعتنون بها. فأجابته: "إنهم يفعلون ذلك دائماً، لكن من المؤسف أنك لا تدفع لهم أكثر".

Rishi Sunak - Have they looked after you?



Hospital patient - They always do, but it's a pity you don't pay them more



Rishi Sunak - We're trying



Patient - No, you're not trying, you need to try harder pic.twitter.com/N54498BidE — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) October 28, 2022

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ليرد عليها: "نحن نحاول جهدنا". فأتى ردها الجريء، قائلة "لا أنت لا تحاول... عليك بذل جهد أكبر".

إرجاء خطة منتظرة للإصلاح المالي

يذكر أن سوناك كان أرجأ، الأربعاء، الإعلان عن خطة منتظرة للإصلاح المالي في البلاد حتى 17 نوفمبر، أي بعد أسبوعين ونصف من الموعد الذي كان مقرراً لإعلانها.

وأدى التأجيل، وهو أول قرار سياسي يتخذه سوناك بعد تسلمه المنصب من ليز تراس الثلاثاء، إلى رفع تكاليف الاقتراض البريطانية في الأسواق المالية لفترة وجيزة، لكن دون تكرار عمليات البيع المدفوعة بالذعر للسندات التي نجمت عن خطة تراس لخفض الضرائب في سبتمبر، وفق رويترز.

خفض الإنفاق

فيما تقع على عاتق سوناك معالجة اقتصاد معرض للركود وسط رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة لترويض التضخم الذي يزيد على 10%. وأدى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الضغط على المالية العامة المنهكة بالفعل.

كذلك تسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق وإلغاء التخفيضات الضريبية وسط ارتفاع تكلفة الرهون العقارية والغذاء والوقود والتدفئة الذي يضغط على ميزانيات الأسر إلى أقصى حد.

"قرارات صعبة"

وقال سوناك للبرلمان، متعهداً بحماية الفئات الأكثر ضعفاً: "لقد كنت صادقاً. سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والثقة"، مضيفاً أن "وزير المالية (جيريمي هانت) سيحدد ذلك في بيان الخريف في غضون أسابيع قليلة".

من ناحيته، أوضح هانت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لضمان أن تأخذ الخطة الجديدة التوقعات الاقتصادية الجديدة في الاعتبار.

ومن المتوقع أن تحدد الخطة الأسلوب الذي ستنتهجه الحكومة لسد عجز في الميزانية يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار). وعلى عكس خطة تراس الشهر الماضي، ستخضع للتدقيق بالكامل من هيئة الرقابة المالية البريطانية.