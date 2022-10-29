صور موظفين يحملان أغراضهما خارج تويتر.. ماسك يسخر "نعم طردا"

مشهد رجلين يحملان صندوقين، خارج مقر تويتر في سان فرانسيسكو كان كفيلاً خلال الساعات الماضية بإطلاق زوبعة، أسالت لعاب العديد من وسائل الإعلام الأميركية التي تقاطرت إلى المكان سعياً وراء "سكوب" ومقابلة مع الموظفَين المطرودَين.

It’s happening



Entire team of data engineers let go. These are two of them#TwitterTakeover pic.twitter.com/gNSl6qSCKU — Deirdre Bosa (@dee_bosa) October 28, 2022

فقد أكد أحد الرجلين للصحفيين الذين تجمعوا ومن بينهم قناة CNBC المرموقة أن اسمه "Rahul Ligma" ، (وهي كنية غالبا ما تستعمل للسخرية أو ك meme على الانترنت لاسيما تويتر).

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كما أشار إلى أنه طرد خلال اجتماع عبر Zoom ولا يعرف أين سيعمل الآن!

مجازر ماسك!

لينتشر الفيديو والصور كالنار في الهشيم، كدليل على "المجازر" التي بدأ إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد يرتكبها بحق الموظفين.

Ligma Johnson had it coming 🍆 💦 pic.twitter.com/CgjrOV5eM2 — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

أمام تلك العاصفة، لم يجد الملياردير الأميركي الذي أتم مساء الخميس رسمياً صفقة الاستحواذ على شركة التواصل الشهيرة، إلا أن يشارك صورة "الموظفين" ساخراً من طرد أشخاص لا يعملون أساسا ضمن الشركة، وكأن لسان حاله يقول "نعم لقد طردا حقاً" مع ضحكة عريضة ساخرة.

قبل أن يتبين أن الرجلان أرادا المزاح عبر خداع وسائل الاعلام، مطلقين تلميحات وإشارات غريبة خلال تصريحاتهما عن ثقافة البوب و"Ligma" وغيرهما.

فيما بدا أحدهما يحمل كتاب ميشيل أوباما، قائلاً "لم تكن ميشيل أوباما لتصل إلى ما وصلت إليه لو امتلك ماسك تويتر سابقا"!

يشار إلى أن أولى قرارات أغنى رجل في العالم، بعد شرائه تويتر، جاءت أمس الجمعة عبر إقالته 4 مسؤولين ومديرين كبار، وهم المدير التنفيذي باراغ اغريوال والمدير المالي نيد سيغال، ومديرة السياسات القانونية والثقة والسلامة فيجايا جادي (Vijaya Gadde) والمستشار القانوني العام شون ادجيت.

على الرغم من أن الرجل المثير للجدل كان تعهد قبل أيام بأنه لن يخفض 75٪ من موظفي الشركة.