يتابعه الملايين ويهتم بقلة.. حسابات يتابعها ماسك على تويتر

رغم متابعة الملايين له عبر حسابه على تويتر، لا يتابع الملياردير الأميركي ومالك العصفور الأزرق الجديد إيلون ماسك، إلا القليل من الحسابات على المنصة، والتي تعكس اهتماماته العلمية.

ويتابع ماسك 122 حساباً فقط، وفق ما رصدنا في "العربية.نت"، حيث تكشف تلك الحسابات بعض اهتماماته في الفضاء والعملات المشفرة والتكنولوجيا.

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كما يتابع المدير التنفيذي لشركة تسلا والمعروف بتغريداته المثيرة للجدل، حسابات ويكيبيديا وناسا وصديقه المقرب مغني الراب كانييه ويست.

ويتابع قطب التكنولوجيا حسابين يعودان لمسلسلي Rick and Morty و South Park، والذي ظهر فيهما مرة واحدة.

فيما لا يزال يتابع جون فافرو، الذي أخرج وأنتج وظهر في العديد من أفلام الرجل الحديدي، على الرغم من صمت وعدم نشاط الممثل على تويتر.

وإليك نظرة على نوع الحسابات التي يتبعها ماسك، بحسب تقرير لموقع "CNET".

قادة التكنولوجيا

ولا يتابع ماسك حساب تويتر، لكنه يتابع حسابات مؤسس تويتر المشارك جاك دورسي والرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

فقد ظهرت العلاقة الرومانسية بين دورسي وماسك بشكل كامل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2020، قبل أن يتنحى دورسي عن منصب الرئيس التنفيذي، أعرب ماسك عن دعمه للمدير التنفيذي للتكنولوجيا وقال بتغريدة إن دورسي يتمتع بقلب طيب حينها.

كما أشاد دورسي بماسك في الماضي، بما في ذلك مدى صراحته على تويتر.

ويتبع ماسك أيضاً مؤسس Signal Moxie Marlinspike ورجل الأعمال مارك أندريسن وجون كارماك، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا لشركة VR المملوكة لشركة Facebook Oculus.

المنافذ الإعلامية والمؤثرون

في موازاة ذلك، استخدم ماسك موقع تويتر ليطلق على الشركات الإعلامية التقليدية "حلم الكراهية الذي لا هوادة فيه"، ويبدو أنه يبتعد عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعيداً عن متابعة حسابات بي بي سي المتعددة ومراسل قناة سي إن بي سي الفضائية مايكل شيتز، لا يتبع ماسك العديد من وسائل الإعلام الرئيسية.

إلا أنه يتابع، آشلي فانس، وهو صحافي في بلومبرغ حيث كتب سيرة ذاتية عن ماسك.

كما يوجد في قائمة أصدقائه مواقع مثل Popular Mechanics و Geekwire و Slashdot وموقع لأخبار تسلا يسمى Tesmanian أسسه مستثمرو تسلا وسبيس إكس.

كما أنه يتابع منشئي المحتوى المشهورين على "يوتيوب"، مثل Tim Dodd، المعروف باسم Everyday Astronaut، و Marques Brownlee، جنباً إلى جنب مع مضيف البودكاست والكوميدي جو روغان.

العملات المشفرة

وكان ماسك متحمساً منذ فترة طويلة للعملات المشفرة، لذا فليس من المستغرب أن يتابع دوجكوين، ومبدع دوج كوين، شيبيتوشي ناكاموتو، وكوين ديسك، التي تركز على الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية.

الفضاء والعلوم

كذلك تدور الكثير من الحسابات التي يتابعها ماسك حول الفضاء والعلوم، فهو يتابع وكالة "ناسا" وشركة بلانيت لتصوير الأرض والعديد من رواد الفضاء وحساباً يُدعى "ساينس غيرل".

ويقدم ماسك، الذي أسس "سبيس إكس"، آراءه الساخنة حول مستقبل البشرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألمح على موقع تويتر في مارس/آذار الماضي، إلى أنه يعتقد أن مهمة مأهولة إلى المريخ يمكن أن تحدث في عام 2029.

العائلة

وبعض أفراد العائلة الذين يتابعهم ماسك لديهم أيضاً جمهور كبير على تويتر، حيث يشمل ذلك والدته ماي ماسك وأخته توسكا ماسك وزوجته السابقة تالولا رايلي. بالإضافة إلى ذلك يتابع ماسك المغني وكاتب الأغاني غرايمز.