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حفل تخرج - طلبة
تعبيرية عن حفل تخرج (أيستوك)

جامعة وهمية بالسودان تشعل عاصفة.. منحت شهادات طبية!

دبي - العربية.نت
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انشغلت الأوساط السودانية خلال الساعات الماضية، ببلبلة كبيرة بعد كشف تقارير إعلامية عن إلقاء القبض على مسؤولين في جامعة وهمية خرّجت عشرات الطلاب ومنحتهم شهادات مزوّرة.

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في التفاصيل، أوردت التقارير أن مباحث إدارة العمليات الفيدرالية بالشرطة السودانية، قبضت على رئيس جامعة وهمية خرجت آلاف الطلاب بمنحهم شهادات مزورة، بحسب صحيفة محلية.

وأضافت أن الجامعة تعمل منذ 2012، وخرجت طلابا من كليات التمريض والصيدلة والمختبرات والكليات الهندسية والنظرية، وأيضا منحت الطلاب شهادات موثقة لكنها مزورة من وزارتي التعليم العالي والخارجية.

وأكدت الصحيفة أيضا أن السلطات ألقت القبض على صاحب الجامعة المسماة "أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجية"، كما تم توقيف 8 آخرين بينهم مسجلون في كليات للفرع الرئيسي بالخرطوم وفرع الجامعة بمدينة ود مدني بجانب توقيف محاضرين بالكلية.

الوزارة تنفي

وبينما أثارت الواقعة لغطاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت وزارة التعليم خط الأزمة فوراً.

ونفت في منشور لها عبر تويتر، صحة الأنباء المتداولة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تقرير الصحيفة المحلية خاطئ تماماً.

كما شددت الوزارة ألا صحة للخبر الذي أوردته الصحيفة حول وجود جامعة وهمية تمنح شهادات موثقة.

حوادث مشابهة

يذكر أن مثل هذه الحوادث كانت تكررت إلى حد كبير في السودان خلال الفترة الماضية، وسط دعوات تطالب السلطات بوضع قوانين تحد من التلاعب بالتعليم.

إلى ذلك، تشهد الجامعات السودانية عدم استقرار بفعل الظروف السياسية، التي تمر بها البلاد، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ قبل رفعها مؤخرًا.

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