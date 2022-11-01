مشى من باريس حتى الجزائر.. كيف التقى هذا المغامر جدّه؟

هل فكرت يوماً بأقصى مسافة تستطيع قدماك مشيها سيراً دون كلل أو ملل؟ بالتأكيد لا.

إلا أن هذا السؤال خطر فعلاً على بال الشاب الجزائري مهدي دبرا، الذي وضع لنفسه هدفاً للوصول إلى الجزائر العاصمة من باريس على قدميه، ليحقق ذلك بعد 157 يوما من المشي.

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وقد استغرق الأمر 157 يوما، مرّ فيها بفرنسا وسويسرا وإيطاليا وتونس وأخيراً الجزائر، وفق لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

كما وجد مهدي المعروف أيضاً باسم DebbraahWorld، جده، الذي كان باستقبال المغامر الصغير بكل شوق.

عودة بنفس الطريقة

ورغم تلك المسافة، فإن الشاب الـ27 عاماً يقتنع بأن ما فعله كافٍ، فقرر العودة إلى باريس بنفس الطريقة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفق المعلومات، أكد دبرا أن طريق العودة سيكون أصعب، آملاً أن يصل إلى العاصمة الفرنسية بحلول مايو/أيار من عام2023.

أحد مشاهير تيك توك

يذكر أن رحلة مهدي الأخيرة قد جعلته واحداً من مشاهير تطبيق ":تيك توك"، حيث مكنته من جمع أكثر من 62000 أورو لتمويل أبراج المياه نيابة عن جمعية Life.

كما من المتوقع أن يمر الشاب الجزائري في رحلته التالية، عبر إسبانيا ثم البرتغال قبل أن يتوجه إلى فرنسا، على أن يبلغ المغامر 4741 كيلومترا خلال 229 يوماً.