أثار غضباً جزائريا.. هل استبعد هذا الحكم من كأس العالم؟

بينما تتوجه أنظار العالم بأسرها هذه الأيام، إلى الحدث الأهم في قطر والمتمثل بانطلاق منافسات كأس العالم، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة قرار تداولته الصفحات بكثرة، أعلن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم إقصاء بكاري غاساما من قائمة حكّام المونديال.

وما إن انتشر الخبر، حتى ضجت الأوساط الرياضية بالأمر، وسادت حالة من الغضب لمعرفة التفاصيل، خصوصا وأن المنشورات تضمنت صورة للحكم الغامبي بكاري غاساما.

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وأرفقت الصورة بتعليق: "رسمياً إقصاء الحكم الغامبي بكاري غاساما من المشاركة في كأس العالم قطر 2022".

ضمن القائمة أم لا؟

ووسط حالة الغضب هذه، تبيّن أن الخبر مفبرك، ولا أساس له من الصحة.

كما اتضح أن اسم الحكم، الذي أثار الجدل بعد إدارته لمباراة الكاميرون والجزائر ضمن تصفيات كأس العالم، لا يزال ضمن القائمة الرسمية، وفقا لما أكدته وكالة "فرانس برس".

وأشارت إلى أن اسم الغامبي لا يزال موجوداً ضمن قائمة الحكام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في موقعه الرسمي.

أخبار مضللة عن الحدث

يشار إلى أن هذه الضجة أثيرت مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم، ووسط استمرار موجة الأخبار المضللة حول الحكم الغامبي بعد إدارته للمباراة التي انتزع خلالها منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 من الجزائر، وهو ما أثار غضبا جزائرياً عارماً.

وقد تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) في 31 آذار/مارس 2022 بشكوى ضد غاساما مطالباً بإعادة إجراء المباراة بسبب "الأخطاء التحكيمية " التي شابتها، وفق الطلب.