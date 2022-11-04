سيدة بلغارية ابتزته بصور ومقاطع فاضحة.. مسؤول تركي يلجأ للقضاء
المكتب الإعلامي لرئيس البلدية نفى لـ"العربية.نت" تحويل أي مبلغ إلى السيدة البلغارية
لجأ رئيس بلدية تركية ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى القضاء، اليوم الجمعة، بعدما وقع ضحية ابتزاز سيدة بلغارية قامت بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث ضجة في تركيا عقب نشر تلك الصور والمقاطع.
محمد توبتشو، رئيس بلدية منطقة إيرديملي التابعة لولاية مارسين الساحلية، شكك بصحة الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها بعدما نشرتها سيدة بلغارية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف للرأي العام في مؤتمر صحافي أنها "مفبركة"، وأن السيدة أرادت ابتزازه "كما حصل مع عدد من المسؤولين المعروفين"، على حد تعبيره.
ورغم أن وسائل إعلام تركية محلية تطرقت لإرسال رئيس البلدية مبلغ 20 ألف ليرة تركية (ما يعادل ألفا و74 دولارا أميركيا) على ثلاث دفعات للسيدة البلغارية، فإن مكتبه الإعلامي نفى لـ"العربية.نت" تحويل توبتشو تلك المبالغ إلى السيدة البلغارية التي نشرت صورا ومقاطع فيديو فاضحة له على مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتوت تلك المقاطع أيضاً على محادثات بينهما.
ولم يذكر رئيس البلدية التركي وكذلك وسائل الإعلام، الاسم الكامل للسيدة البلغارية، حيث اكتفى الجميع بالإشارة إليها بـ Aydan S التي اتّهمها توبتشو بتشويه سمعته، وهو ما كان سبباً في رفعه شكاوى جنائية بحقها، معتبراً أنه سيكسب هذه الدعوى بعد أن يؤكد للرأي العام أن الصور ومقاطع الفيديو التي تضمّنت محتوى جنسيا "مفبركة" و"مصطنعة"، وفق ما ورد في مؤتمره الصحافي.
وتحوّلت الصور ومقاطع الفيديو الفاضحة، التي ظهر فيها رئيس البلدية المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى مادة خبرية متداولة على نطاق واسع في تركيا على خلفية نشرها في مختلف وسائل الإعلام المعارضة التي رأت في تلك الصور ومقاطع الفيديو مناسبة للنيل من الحزب الحاكم.
واعترف رئيس البلدية بأنه سقط في فخ "الابتزاز"، لكنه رغم ذلك لم يقر بصحة الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها مختلف وسائل إعلام المعارضة، لافتاً في مؤتمره الصحافي إلى أن "مسألة نشر صور ومقاطع فيديو غير لائقة هي تكتيك للنيل من سمعتي".
كما تعهّد توبتشو لأنصاره في حزبه الحاكم، بالكشف عن كل جديد يتعلق بالشكوى الجنائية التي رفعها بحق السيدة البلغارية.
-
روزاريو الأرجنتينية.. مدينة المخدرات ومنجم لتخريج نجوم الكرةتعدّ مدينة روزاريو الأرجنتينية منجماً لتخريج أبرز نجوم كرة القدم في بلاد التانغو على مر العقود، وسيكون أبرز سفيرين لها في مونديال قطر ليونيل ميسي ... رياضة
-
قصة مدوية لابنة 10 سنوات.. اغتصبوا طفولتها وزوروا عمرها بعقد الزواجقضت المحكمة بفسخ عقد زواج الطفلة نُهى جميل وإعادتها لأمها وحبس الأب والزوج والأمين الشرعي اليمن
-
نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل حكومة.. ويسعى لضم غانتس ولابيدزعيم حزب الليكود في إسرائيل يبدأ مفاوضات مع حلفائه للخروج بتشكيلة وزارية.. ومصادر تؤكد أنه يسعى لتوسيعها خارج نطاق حلفائه لتفادي الإضرار بعلاقاته الخارجية العرب والعالم
-
الجفاف يودي بمئات الأفيال والحمير الوحشية في كينياتعاني البلاد من جفاف غير مسبوق منذ 40 عاماً.. ويؤثر الجوع على 4 ملايين شخص على الأقل الأخيرة